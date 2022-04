Stranger Things : Netflix a explosé son budget pour la saison 4

Après presque trois ans d’absence, "Stranger Things" fera bientôt son retour avec sa quatrième saison. Et Netflix a vu grand pour ce nouveau chapitre, en allouant un énorme budget à sa production.

Netflix n’a pas lésiné sur les moyens

Cela fait maintenant près de trois ans que le dernier épisode en date de Stranger Things a été diffusé. C’était le 4 juillet 2019, pour être précis. Les fans de la série phénomène attendent donc avec une très grande impatience de découvrir la suite des aventures de Onze et de ses amis. Et Netflix a mis le budget pour s’assurer de ne pas les décevoir.

Stranger Things © Netflix

Récemment, The Wall Street Journal a décidé de s’intéresser aux finances du géant du streaming. Dans son article sur le sujet, le quotidien américain a notamment donné le budget que la plateforme a alloué à la quatrième saison de Stranger Things. Et les chiffres donnent le vertige.

Ainsi, selon des sources proches de la production de la série, chaque épisode du show a coûté pas moins de 30 millions de dollars ! Étant donné que ce chapitre compte en tout neuf épisodes, Netflix a donc lâché pas moins de 270M$ pour la saison entière !

Juste derrière Le Seigneur des Anneaux

Si les chiffres de The Wall Street Journal sont exacts, la nouvelle saison de la série créée par Matt et Ross Duffer serait donc deux fois plus chère que la dernière de Game of Thrones ! Car celle-ci avait coûté environ 15M$ par épisode, ce qui en avait fait la plus chère de la série culte. Si l'on excepte la première saison de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, pas encore sortie, le nouveau chapitre de Stranger Things est même le plus cher de n’importe quel show à avoir été produit. Il bat ainsi WandaVision, qui détenait précédemment ce titre, avec un budget d’environ 25M$ par épisode.

La somme totale allouée à cette saison de Stranger Things représente même un plus gros budget que celui dont disposent en général les films Marvel (à l’exception de trois des quatre Avengers). Autant dire que Netflix a sorti les grands moyens pour régaler les fans. Comme évoqué plus haut, seul le budget de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, qui arrivera en fin d’année, est plus important. D’après The Hollywood Reporter, la première saison de celle-ci, déjà tournée, a coûté près de 400 millions de dollars !

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir © Amazon Prime Video

Rendez-vous en mai pour le quatrième chapitre

Avant de découvrir l’adaptation de l’œuvre de J.R.R. Tolkien en série, on pourra bientôt découvrir comment la production de Stranger Things a utilisé le budget qui lui était alloué pour sa saison 4. La première partie de la nouvelle salve d’épisodes du show arrivera le 27 mai prochain sur Netflix. Pour rappel, on sait déjà qu’un cinquième chapitre suivra ensuite. Et celui-ci sera le dernier...