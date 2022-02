Stranger Things : Netflix annonce quand va se terminer la série

Les fans savent enfin quand "Stranger Things" sera de retour sur Netflix ! La date de diffusion des prochains épisodes a été officiellement annoncée mais une autre nouvelle risque d'heurter les fans. La plateforme vient de révéler quand son populaire show va prendre fin.

Stranger Things : la saison 4 approche !

Une bonne dose de rétro, des personnages attachants et des monstres. C'est à ces trois ingrédients que l'on peut résumer le succès de Stranger Things. La série, lancée en 2016, a conquis le public avec seulement trois saisons à son actif. Le scénario suit une bande d'adolescents dans la petite ville d'Hawkins.

Ce coin présumé tranquille des États-Unis devient l'épicentre de phénomène étranges et accueille également l'énigmatique Onze (Eleven en VO). On attend désormais que la suite arrive enfin sur nos écrans mais la production des prochains épisodes a été perturbée par la crise sanitaire. Il a fallu prendre son mal en patience depuis 2019 mais les choses se précisent désormais sérieusement.

Onze (Millie Bobby Brown) - Stranger Things ©Netflix

Netflix vient d'annoncer que la saison 4 sera lancée le 27 mai prochain. On apprend par la même occasion qu'elle sera scindée en deux volumes, et que le second sortira ensuite le 1er juillet.

Les créateurs, Matt Duffer et Ross Duffer, justifient cette démarche en parlant d'une saison avec de "l'ampleur" et dont la durée sera "largement" supérieure à celle des précédentes. Il est vrai que l'on attend beaucoup de cette suite car elle promet de sortir du cadre devenu étriqué d'Hawkins. Plusieurs indices durant la promotion ont fait grimper la hype, notamment en ce qui concerne le passé de Onze ou la situation d'Hopper.

Netflix annonce la fin de la série

En plus de la révélation des dates de diffusion, Netflix en a profité pour lâcher une bombe : Stranger Things se terminera avec la saison 5. Une longue lettre signée par les frères Duffer explique pourquoi la conclusion interviendra à ce moment :

Attendez-vous à ce que les prochains épisodes installent tous les éléments qui nous achemineront vers le dénouement final.

Il faut tout de même retenir du communiqué officiel que "d'autres histoires passionnantes à raconter" sont évoquées, ainsi que des "nouveaux héros". Entre les lignes, on pense lire que la marque Stranger Things va continuer d'être utilisée, avec possiblement des séries dérivées.

Netflix sait y faire pour étendre des univers populaires et nous ne serions pas surpris si celui-ci n'était pas épargné par la démarche. Quoi qu'il en soit, on a le temps de voir venir et il y a fort à parier que la saison 5 aura aussi le droit à sa petite division en deux parties, histoire de faire durer le plaisir.