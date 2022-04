Stranger Things : qui est le monstre terrifiant de la saison 4 ?

Le 27 mai prochain, les fans de Stranger Things pourront enfin découvrir le premier volume de la quatrième saison du programme créé par les frères Duffer, après trois ans d'attente. Ces nouveaux épisodes débuteront six mois après la bataille dans le centre commercial Starcourt.

Tandis qu'une partie de la bande est restée à Hawkins, Eleven (Millie Bobby Brown) a été contrainte de quitter la ville, comme le révèle la bande-annonce. Mais alors qu'une guerre se prépare contre les terrifiantes créatures de l'Upside Down, les amis n'auront d'autre choix que de se rassembler pour avoir une chance de l'emporter. De son côté, Jim Hopper (David Harbour) devra mener son propre combat, toujours incarcéré en Russie.

Winona Ryder, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin et Sadie Sink seront tous de retour dans la saison 4 de Stranger Things. Leurs personnages devront faire face à une nouvelle menace effrayante venue de l'Upside Down, qui s'est dévoilée dans le trailer et sur laquelle de nouvelles informations viennent d'être divulguées.

Après le Démogorgon, les spectateurs feront prochainement connaissance avec une autre immondice sortie de la dimension alternative de Stranger Things. Ce monstre, qui promet aux héros de lourds châtiments dès les premières secondes de la bande-annonce, n'est autre que Vecna. Ce nom devrait parler aux amateurs de Donjons et Dragons puisque dans le jeu de rôle, il s'agit d'un puissant sorcier considéré comme l'un des plus grands méchants.

Dans Stranger Things, Vecna était autrefois un humain, qui s'est transformé en créature hideuse après avoir passé un peu trop de temps dans l'Upside Down. Durant une présentation virtuelle, le directeur artistique Barrie Grower a expliqué à propos de son apparence, cité par Entertainment Weekly :

Ce qu'il s'est passé, c'est qu'il a été soumis à l'environnement de l'Upside Down pendant 20 ans. Donc Vecna est un humanoïde auquel nous avons apporté beaucoup de formes et de textures de l'Upside Down. Il a beaucoup de racines, des formes très organiques et des tissus musculaires fibreux.