Stranger Things saison 4 : ce détail sur Will qui brise le coeur des fans

Le volume 1 de la saison 4 de Stranger Things est enfin disponible sur Netflix. Et elle contient de nombreux détails cachés, dont un concernant Will Byers. Et il n'est pas très réjouissant.

Stranger Things saison 4 : le retour tant attendu

Après avoir été repoussée en raison de la crise sanitaire qui avait retardé le tournage, la saison 4 de Stranger Things (enfin, le volume 1) est enfin disponible sur Netflix ! Les événements reprennent six mois après la bataille de Starcourt, qui a laissé la petite ville d'Hawkins sous le choc.

Stranger Things saison 3 © Netflix

La bande d'ados est séparée pour la première fois, puisque Eleven et les Byers sont partis vivre en Californie. Pour le meilleur et pour le pire, puisque la jeune fille a beaucoup de mal à se faire une place dans son lycée, et subit du harcèlement de la part de ses camarades. Heureusement, à l'occasion du "Spring Break", Mike, avec qui elle est en couple, lui rend visite. L'occasion pour lui d'également retrouver son meilleur ami, Will Byers.

Ce petit détail triste sur Will

Depuis la saison 1 de Stranger Things, Will Byers est au centre de l'intrigue, puisque c'est avec son arc narratif que l'on découvrait pour la première fois l'existence du Monde à l'envers. Il formait avec Mike, Dustin, et Lucas, un groupe de copains inséparable, unis par la passion du jeu de rôle (en particulier Donjons & Dragons). Mais l'arrivée inopinée d'Eleven a quelque peu bouleversé l'équilibre de la bande.

En effet, Mike s'étant beaucoup rapproché d'elle au fil des saisons, jusqu'à devenir son amoureux en saison 3, il s'est peu à peu éloigné de Will. Ce qui ne manque pas de faire souffrir ce dernier. Pour illustrer ce sentiment, Netflix a inséré un petit détail dans l'épisode 2 de la saison 4, que seuls les vrais fans ont pu remarquer.

Dans la séquence au Rink-O-Mania, lorsque Eleven se fait harceler sur la piste de roller, un camarade d'Angela prend une caméra et filme la scène. On peut alors remarquer la date : le 22 mars 1986. Si cette date peut sembler anodine, elle ne l'est absolument pas. Il s'agit en effet de l'anniversaire de Will, comme on l'apprenait dans la saison 2. Tous ses amis l'ont oublié, à commencer par Mike.