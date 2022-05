Stranger Things saison 4 : cet épisode impressionne les fans

La première partie de la saison 4 de "Stranger Things" est enfin disponible sur Netflix ! Et déjà, un épisode semble faire l'unanimité. Il s'agit du quatrième intitulé "Cher Billy". Attention ! Cet article contient des SPOILERS sur la saison 4 de Stranger Things !

Stranger Things : la saison 4 est enfin dispo

Presque trois ans après la diffusion de la saison 3, la série star de Netflix Stranger Things est enfin de retour ! En effet, les sept premiers épisodes de la saison 4 sont disponibles depuis ce vendredi 27 mai. Les deux derniers arriveront quant à eux le 1er juillet.

Stranger Things saison 4 © Netflix

On retrouve donc nos jeunes héros, six mois après la bataille de Starcourt, qui a mis la petite ville d'Hawkins à feu et à sang. Encore traumatisés, les ados sont séparés pour la première fois et doivent faire face aux complexités de la vie de lycée. Ainsi, Eleven (ou plutôt Jane) vit désormais en Californie avec les Byers, où elle subit les moqueries de ses camarades. Toujours sans ses pouvoirs, elle n'attend qu'une chose : que Mike la rejoigne pour les vacances. Mais l'arrivée d'un nouveau démon, encore plus coriace que le Demogorgon, va mettre de nouveau à mal les plans de nos héros.

Ces nouveaux épisodes sont également l'occasion de retrouver les nouvelles têtes de la série, arrivées en saison 2 et 3, comme Erica (Priah Ferguson), Robin (Maya Hawke), ou encore Max (Sadie Sink).

Cher Billy : le meilleur épisode de la série ?

Dès le premier épisode de cette saison 4 de Stranger Things, le ton est donné : elle sera plus horrifique, plus violente, bref : plus adulte. Les personnages ont vécu des traumatismes, à commencer par Maxine, qui a assisté à la mort brutale de son grand-frère Billy dans le dernier épisode de la saison 3.

La mort de Billy dans la saison 3 de Stranger Things © Netflix

Cet évènement qui la hante en fait la prochaine cible parfaite pour Vecna, le nouveau démon de la série. Persuadée qu'elle va mourir dans les prochaines heures, elle se prépare à cette fin inéluctable, et écrit des lettres aux personnes qui lui sont chères.

De nature réservée, Max n'en est pas moins très sensible. Et ces lettres sont pour elle le moyen d'exprimer ce qu'elle ressent profondément. L'une d'entre elles est dédiée à son grand-frère. Ainsi, elle se rend sur sa tombe pour lui lire. Un moment déjà fort en émotion. Et le meilleur reste à venir.

STRANGER THINGS. Sadie Sink as Max Mayfield in STRANGER THINGS. Cr. Tina Rowden/Netflix © 2022

Une fin d'épisode intense

Dans les dernières minutes de l'épisode, Vecna parvient à entrer dans les pensées de Max, et l'entraîne dans le monde à l'envers. Mais contrairement aux deux premières victimes du démon, la jeune fille peut compter sur ses amis pour la secourir. Ainsi, ils parviennent à trouver le moyen de la ramener à la réalité, en lui faisant écouter sa chanson préférée : Running Up that Hill de Kate Bush.

Après une lutte mentale intense et l'aide de ses amis, Max parvient à retrouver la raison, et se débat pour échapper à la mort. Une séquence impressionnante, avec la puissance de la chanson de Kate Bush en fond sonore. Et surtout le sentiment que la jeune fille, jusqu'alors plongée dans un profond désespoir, entrevoit la beauté de l'amitié qui l'entoure. Une très belle performance de la part de Sadie Sink.

Un épisode qui n'a pas manqué de faire réagir les premiers spectateurs, beaucoup le décrivant même comme le meilleur de la série jusqu'à présent.

Cher Billy est le meilleur épisode de Stranger Things. Les cinq dernières minutes ? La cerise sur le gâteau. Du pur cinéma. Sadie Sing, tu es phénoménale.

L'épisode 4 est probablement le meilleur de la série, ou en tout cas le meilleur de la saison 4 vol.1

L'épisode 4 de Stranger Things est probablement l'un des meilleurs épisodes que j'ai vus à la télévision. Quel chef-d'oeuvre.

L'épisode 4 de la saison 4 est mon épisode préféré de Stranger Things.