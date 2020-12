Stranger Things saison 4 : David Harbour tease le retour de son personnage

L'acteur David Harbour, qui interprète le shérif Jim Hopper dans la série « Stranger Things », vient apporter quelques nouvelles sur la saison 4. Il promet que c'est la meilleure saison et que son personnage sera différent de ses précédentes représentations.

Stranger Things : une série culte

En 2016, Matt Duffer et Ross Duffer frappent très fort. Ils produisent pour Netflix une série de science-fiction inédite qui renoue avec le cinéma de genre des années 1980. Série-hommage au cinéma de Steven Spielberg, Stranger Things trouve rapidement une solide base de fans. La première saison est littéralement adorée par les spectateurs. Face à ce succès, Netflix produit deux autres saisons, beaucoup moins bien accueillies par les critiques, mais qui explosent une fois de plus le compteur de vues.

Stranger Things ©Netflix

Le show permet également de mettre en avant un casting intéressant qui a lancé la carrière de Millie Bobby Brown, de Finn Wolfhard, de Charlie Heaton et boosté celle de David Harbour. C'est également l'occasion de revoir la talentueuse Winona Ryder. La saison 3 se concluait sur le sacrifice de Jim Hopper. Mais comme souvent dans les séries TV, la mort s'apparente davantage à une mauvaise grippe qu'à un acte irrévocable. Ainsi, sans même laisser planer le doute ou offrir une quelconque surprise, la bande-annonce de la saison 4 révélait que le personnage de David Harbour était toujours vivant.

David Harbour promet que cette saison 4 sera top

Stranger Things s'est principalement concentré sur le groupe d'enfants dans ses trois premières saisons. Mais les frères Duffer vont peut-être emmener leur intrigue vers d'autres horizons. En effet, il se pourrait que Jim Hopper prenne un rôle encore plus prépondérant que dans ses précédentes incarnations. Lors d'une interview avec People, le comédien a révélé qu'il allait être beaucoup plus présent dans la prochaine saison, mais également très différent de ses précédentes apparitions :

L'une des plus grandes qualités de Hopper, c'est qu'il était un protecteur. C'est un homme de justice et il est maintenant devenu un prisonnier. Il est pris au piège et il est isolé.

Stranger Things ©Netflix

Toujours selon l'acteur, les créateurs de Stranger Things ont été « très réactifs à la demande des fans » et ont fait un énorme pas en avant dans l'écriture de leur scénario. Le comédien sous-entend donc que cette saison 4 proposera autre chose que la recette mise en avant dans les trois premières saisons. Il précise aussi que les spectateurs « verront beaucoup de leurss personnages préférés faire ce qu'ils savent faire. Mais ils les verront également se transformer, et proposer d'autres variations et d'autres saveurs ». Cette saison 4 est actuellement en développement, et les frères Duffer ont profité de la pandémie pour peaufiner l'écriture de leur histoire. Aucune date de sortie n'a encore été annoncée par Netflix.