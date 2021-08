Stranger Things saison 4 : des images inédites et une date dans le nouveau teaser

La saison 4 très attendue de "Stranger Things" se dévoile tout doucement. Un nouveau teaser mis en ligne par Netflix montre quelques images inédites. Une vidéo qui confirme surtout que les prochains épisodes n'arriveront pas avant 2022.

Stranger Things, le carton qui prend son temps

Stranger Things est un des titres les plus populaires de Netflix. On y suit un groupe de jeunes garçons dans les années 1980 qui font un jour la rencontre de la mystérieuse Eleven. Débutée en 2016, la série n'a eu droit pour l'instant qu'à trois saisons. Quasiment deux ans s'étaient écoulés entre la saison 2 et la saison 3, et ce sera encore davantage entre les saisons 3 et 4. Cette dernière se fait attendre et se dévoile très doucement.

Un premier teaser avait été dévoilé il y a déjà plus d'un an, avant qu'un second n'arrive il y a quelques mois. La promotion de Netflix continue avec une nouvelle vidéo qui contient d'anciennes images et quelques nouveautés.

Stranger Things ©Netflix

Des nouvelles images de la saison 4

En effet, comme on peut le voir sur la vidéo (en une d'article), beaucoup d'éléments viennent des saisons précédentes. Néanmoins, en étant attentif, on peut trouver des plans de la saison 4 particulièrement intrigants. Il y a par exemple le retour attendu de Hopper (David Harbour) qui semble en grande forme avec un lance-flamme dans les mains. Il y a également ce plan d'Eleven en mauvaise posture avec des agents autour d'elle.

Mais la vraie info derrière tout ça est la confirmation malheureuse que les prochains épisodes de Stranger Things n'arriveront pas d'ici la fin de l'année. On s'en doutait mais rien n'avait encore été confirmé par Netflix. Avec cette publication la plateforme annonce bel et bien que la saison 4 arrivera en 2022. Reste à espérer que ce sera en début d'année, ce qui semble le plus probable.

On peut également s'attendre à voir arriver prochainement une bande-annonce plus longue qui permettrait d'en dévoiler davantage sur cette saison 4. En attendant, vous pouvez toujours (re)voir les saisons précédentes sur Netflix.