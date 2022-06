Stranger Things saison 4 : les créateurs regrettent la mort de ce personnage

Les sept premiers épisodes de la saison 4 de "Stranger Things" ont fait leur lot de victimes. Parmi elles, les créateurs de la série en regrettent une en particulier. Attention ! Cet article contient des SPOILERS sur la saison 4 de "Stranger Things" !

Stranger Things saison 4 : Vecna fait des dégâts

Après avoir affronté des Démogorgons, et le Flagelleur Mental, les ados de Hawkins doivent faire face à une menace bien plus grande dans la saison 4 de Stranger Things. En effet, le terrifiant Vecna fait son apparition dès le premier épisode, d'une manière très gore. Il pénètre l'esprit de la pauvre Chrissy (Grace Van Dien), et la tue extrêmement violemment (ce qui donne le ton horrifique de ces nouveaux épisodes).

STRANGER THINGS. (L to R) Joseph Quinn as Eddie Munson and Grace Van Dien as Chrissy in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

Un personnage auquel les spectateurs se sont attachés, et que les créateurs regrettent d'avoir tué si vite. Dans TVLine, Matt et Ross Duffer, ont en effet déclaré avoir eu quelques remords :

Il nous arrive toujours ce genre de trucs, on se dit "qu'avons-nous fait ?!" (...) nous avons tourné la scène dans la forêt avec Eddie assez tard, et nous avions déjà tourné la scène de sa mort. Cette séquence a pris vie, et elle était très belle. C'est le fruit de l'alchimie entre les deux acteurs.

La complicité entre Chrissy et Eddie aurait en effet pu donner lieu à une jolie romance, si la jeune pom-pom girl avait survécu à Vecna. Au lieu de cela, Eddie a été rapidement considéré comme le principal suspect dans le meurtre de Chrissy.

STRANGER THINGS. (L to R) Grace Van Dien as Chrissy and Joseph Quinn as Eddie Munson in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

Un autre personnage regretté

Chrissy n'est pas le seul personnage que les frères Duffer regrettent d'avoir tué dans Stranger Things. En effet, toujours dans TVLive, ils ont confié que la mort de Bob (Sean Astin) dans la saison 2 avait été un coup dur :

Quand nous avons tué Bob dans la saison 2, nous n'avions pas envie de le faire. Sean n'avait pas envie de mourir, Winona Ryder n'avait pas non plus envie qu'il meure. Nous nous étions attachés à ce personnage.

Mais bonne nouvelle : les Duffer ont indiqué qu'ils avaient envie de retravailler prochainement avec Grace Van Dien et Sean Astin dans de nouveaux projets.

La suite de la saison 4 arrive le 1er juillet

Après sept premiers épisodes percutants, ayant apporté de nombreuses réponses aux mystères qui planaient encore sur le monde à l'envers, la saison 4 de Stranger Things se clôturera le 1er juillet avec la mise en ligne des épisodes 8 et 9. Un final extrêmement attendu de la part des fans, qui redoutent la mort de certains personnages. Car avec Vecna, personne ne semble à l'abri.