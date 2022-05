Stranger Things saison 4 : Netflix a caché le teaser des épisodes 8 et 9

Les sept premiers épisodes de la saison 4 de "Stranger Things" sont disponibles sur Netflix. Les deux derniers arriveront sur la plateforme le 1er juillet mais un teaser caché permet de découvrir les premières images. Et vous l'avez certainement loupé.

Stranger Things : un début de saison 4 à la hauteur

Trois ans après la diffusion de la saison 3, la première partie de la saison 4 de Stranger Things est enfin disponible sur Netflix depuis le vendredi 27 mai. Une longue attente, qui a été comblée par des épisodes de plus d'une heure chacun. Et au ton beaucoup plus horrifique.

STRANGER THINGS. (L to R) Finn Wolfhard as Mike Wheeler, Millie Bobby Brown as Eleven and Noah Schnapp as Will Byers in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

En effet, on retrouve nos jeunes héros six mois après la bataille de Starcourt, qui avait traumatisé la ville d'Hawkins. Pour la première fois, ils se retrouvent séparés (Eleven et Will habitent désormais en Californie) et la vie lycéenne n'est pas de tout repos. D'autant plus qu'un nouveau démon, Vecna, encore plus cruel que le Demagorgon, fait son apparition et terrorise la population.

Les sept épisodes qui constituent le volume 1 de la saison 4 de Stranger Things sont très fournis, et promettent un affrontement final particulièrement captivant entre la bande d'ados et Vecna. D'autant plus que son identité le relie directement au passé d'Eleven.

Un teaser caché

Il faudra patienter jusqu'au 1er juillet prochain pour découvrir la conclusion de cette saison 4. Ainsi, deux épisodes seront dévoilés, dont le deuxième d'une durée record de 2h30 (!). On peut donc s'attendre à de nombreuses surprises. Et pour faire monter l'impatience, Netflix a déjà dévoilé des premières images.

STRANGER THINGS. Vecna in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

Mais ce premier teaser n'est pas disponible en ligne. Ou en tout cas pas encore. Il est en effet disponible directement sur la plateforme, à la toute fin du générique de l'épisode 7 de la saison 4. D'une durée de 30 secondes, il dévoile les premières images des épisodes 8 et 9 et débute par un message menaçant de Vecna :