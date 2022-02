Stranger Things saison 4 : Netflix dévoile la date de diffusion avec une surprise

Netflix a enfin dévoilé la date exacte de la diffusion de "Stranger Things" saison 4. Une nouvelle saison qui aura la particularité d'être coupée en deux parties.

Stranger Things : une saison 4 en deux parties

Lorsqu'on est fan de Stranger Things, il faut savoir prendre son mal en patience. La dernière saison a été mise en ligne durant l'été 2019 sur Netflix. Et depuis, plus rien. Enfin, il y a tout de même eu la pandémie de Covid. Résultat, la production de la saison 4 a pris du retard et sa diffusion a logiquement été repoussée. Mais après trois longues années, les abonnés de la plateforme de streaming vont enfin pouvoir retrouver Eleven et ses acolytes.

Ces derniers mois Netflix avait teasé la date de sortie de la saison 4 mais sans jamais donner de date précise. Durant l'été 2022 pouvait on lire en fin d'année dernière. On sait désormais (grâce au poster ci-dessous) que ce sera exactement le 27 mai que seront disponible les premiers épisodes. Car, petite surprise, la saison 4 de Stranger Things sera coupée en deux parties ! Et le volume 2 arrivera lui le 1er juillet.

Le début de la fin

On pourrait discuter longtemps de ce poster et y aller de tout un tas d'hypothèses sur ce qu'il cherche à représenter. Mais s'il y a bien un détail qui a attiré notre attention, c'est la phrase du Tweet de Netflix : "Il y a un début à chaque fin". Cela sous-entend qu'on se rapproche de la conclusion définitive de Stranger Things avec cette saison 4. De quoi faire un peu plus frissonner les fans de la série débutée en 2016 et rendre l'attente encore plus insoutenable.

En plus de cette affiche, plusieurs posters ont été mis en ligne. Ces derniers reprennent justement les différentes parties de l'affiche. Ainsi, l'un nous emmène en Russie avec Hopper. On peut également voir Eleven dans le laboratoire du Docteur Brenner, ainsi qu'une étrange maison hantée nommée Creel House. Enfin, la quatrième image nous emmène en Californie. Et tout ces lieux devraient être reliés par une sorte de portail vers lequel les personnages se dirigent... Découvrez les différents posters ci-dessous :

Stranger Things ©Netflix

Stranger Things ©Netflix