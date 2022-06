Stranger Things saison 4 partie 2 : le combat contre Vecna s'annonce fou (bande-annonce)

L'attente est bientôt terminée ! Les épisodes 8 et 9 de la saison 4 de "Stranger Things" seront disponibles sur Netflix le 1er juillet. Pour faire monter l'impatience, la plateforme a mis en ligne une bande-annonce qui annonce un affrontement sanglant contre Vecna. Découvrez-la ci-dessus.

Stranger Things saison 4 : une bande-annonce intense pour les épisodes 8 et 9

Vecna n'en a pas terminé avec Hawkins. Après avoir semé la terreur dans les sept premiers épisodes de la saison 4 de Stranger Things, un affrontement terrible s'annonce dans les deux derniers épisodes. Les ados devront lutter de toutes leurs forces pour venir à bout du plus puissant antagoniste à qui ils ont eu affaire jusqu'à présent. Et comme le laisse présager la bande-annonce, il y aura des victimes. On entend d'ailleurs la voix de Vecna menacer "c'est la fin, je veux que tu assistes au spectacle".

Stranger Things saison 4 partie 2 © Netflix

Des scènes grandioses sont attendues, notamment une avec Eddie dans le Monde à l'Envers, dans laquelle il joue de la guitare (pour sauver un de ses amis ?). On découvre également que Max aura un nouveau face à face avec Vecna. Reste à savoir si Kate Bush sera aussi efficace que lors de leur première rencontre.

Réponse le 1er juillet prochain.