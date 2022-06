Stranger Things saison 4 : quand un acteur de la série prédisait les événements

En 2016, Gaten Matarazzo, l'interprète de Dustin dans "Stranger Things" partageait une théorie qui s'est aujourd'hui verifiée dans la saison 4. ATTENTION ! Cet article contient des SPOILERS sur la saison 4 !

Stranger Things saison 4 : la fin est proche

Les sept premiers épisodes de la saison 4 de Stranger Things sont disponibles depuis le 27 mai dernier sur Netflix. On retrouve la bande d'ados d'Hawkins, six mois après les événements de la bataille de Starcourt, encore bien présente dans toutes les têtes. Surtout qu'un nouveau démon, bien plus puissant et violent que ceux ayant déjà tourmenté Hawkins, ne tarde pas à faire son apparition. Aucun personnage ne semble à l'abri du terrifiant Vecna.

STRANGER THINGS. Vecna in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

Ces sept premiers épisodes possèdent une dimension sombre et horrifique encore jamais vue dans la série. Et promettent surtout un final en apothéose. Les épisodes 8 et 9 arriveront sur Netflix le 1er juillet.

Quand Gaten Matarazzo (Dustin) prédisait la saison 4

Ce volume 1 de la saison 4 de Stranger Things est généreux en réponses par rapport au mystère du monde à l'envers. Notamment sur Eleven et son passé. En effet, on apprend dans le dernier épisode que la jeune fille a créé le monde à l'envers en se défendant contre 001, après que celui-ci a tué tous les autres enfants du laboratoire. Après l'avoir envoyé dans cette dimension, 001 est devenu Vecna.

Une explication qu'un des acteurs de la série avait déjà dévoilée... en 2016. En effet, Gaten Matarrazo, l'interprète de Dustin, était interrogé sur ses théories de fans préférées. Et il confiait celle qu'il préférait, qui semble aujourd'hui très prémonitoire :