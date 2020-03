Stranger Things saison 4: toute l’équipe se réunit dans une vidéo

Vous avez aimé ? Partagez :

La quatrième saison de « Stranger Things », très attendue par les fans, arrivera prochainement sur Netflix. La plateforme de streaming vient de dévoiler une vidéo des coulisses de la production, dans laquelle on peut voir les acteurs se retrouver pour la lecture du scénario.

Dès sa sortie, en 2016, la série Netflix Stranger Things, créée par les frères Matt et Ross Duffer, a fait un carton auprès du public. Depuis, celui-ci a pu découvrir avec enthousiasme la suite des aventures des héros d’Hawkins. Après une deuxième saison sortie en 2017, la troisième a été diffusée à partir du 4 juillet dernier et est disponible en intégralité sur la plateforme de streaming.

L’histoire de Stranger Things se déroule dans la petite ville d’Hawkins, dans l’Indiana, en 1983. À la suite de la disparition de Will Byers, un jeune garçon de douze ans, ses amis se lancent à sa recherche. Durant leur périple, au cours duquel ils se retrouvent confrontés à de nombreux obstacles, ils découvrent une étrange jeune fille au crâne rasé et tatoué d’un « 11 » au poignet. Celle-ci, en fuite, se lie d’amitié avec le groupe de garçons. Ceux-ci vont vite découvrir qu’elle est peut-être la clé pour comprendre les événements inexplicables qui surviennent dans la petite ville.

Comme attendu, la série a été renouvelée par Netflix pour une nouvelle saison. Les principaux protagonistes seront de retour pour la suite de l’histoire entamée sur le petit écran en 2016. La quatrième saison de Stranger Things est actuellement en cours de production, et le casting s’est retrouvé le week-end dernier pour la lecture du scénario. Netflix a dévoilé des images de ces retrouvailles.

Des acteurs visiblement heureux de se retrouver

On peut ainsi découvrir dans une vidéo (en tête de l’article) les acteurs se retrouver pour lire le scénario de la quatrième saison de Stranger Things. Les images dévoilées sont présentés dans un style rétro correspondant à l’ambiance de la série. Les jeunes acteurs semblent se passer la caméra, essayant de filmer tous les membres de la distribution.

On voit ainsi défiler à l’écran de nombreux visages, dont ceux de Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), David Harbour (Jim Hopper), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) ou encore Winona Ryder (Joyce Byers). Ces derniers semblent heureux de se retrouver, et excités à l’idée de commencer la production de la nouvelle saison. Pour cette suite de l’histoire, Netflix a teasé qu’« une nouvelle horreur » va faire surface, et a promis que cette saison serait « la plus grosse et la plus terrifiante » de celles proposées jusqu’à maintenant.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour la quatrième saison. Il faudra sûrement patienter jusqu’à la deuxième partie l’année, voire début 2021, pour découvrir la suite des aventures des héros d’Hawkins.