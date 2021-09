Stranger Things saison 4 : un nouveau teaser à l'ambiance horrifique

La saison 4 de "Stranger Things" s'est déjà quelque peu dévoilée à nous avec des premiers teasers. Le tube de Netflix vient de refaire parler de lui lors de l'événement Tudum avec la diffusion d'un nouvel aperçu qui lorgne vers le cinéma d'horreur.

Un nouveau teaser pour la saison 4 de Stranger Things

Les fans de Stranger Things doivent prendre leur mal en patience avec la saison 4. La crise sanitaire a provoqué du retard dans la production et il faudra attendre l'année prochaine pour découvrir la suite des aventures de la bande d'Hawkins. Une suite qui a d'ailleurs déjà été légèrement dévoilée avec des teasers. D'après les différentes déclarations de l'équipe, tout a été fait pour proposer la meilleure saison depuis le début du show. On attendra de juger sur pièce pour poser un tel constat. En attendant, nous sommes suspendus aux lèvres de la plateforme, pour savoir quand la date de sortie a été fixée. Lors de l'événement Tudum, la firme a mis en avant son tube avec un nouveau teaser.

Les premières secondes suivent l'arrivée de la famille Creel dans une nouvelle maison toute belle. Or, peu de temps après leur installation, des événements étranges vont avoir lieu. Nous faisons ensuite un bond dans le temps pour atterrir dans le présent. Nos héros pénètrent dans la maison abandonnée et semblent être à la recherche de l'origine du Mal.

Stranger Things ©Netflix

Une vibe film d'horreur

D'après ce que l'on comprend, cette maison semble être très importante dans le fonctionnement de l'Upside Down mais on ne sait pas encore exactement comment elle va être utilisée. Une bande-annonce permettra d'en apprendre plus sur le scénario. Ce que l'on retient du teaser qui vient d'être dévoilé, c'est cette ambiance de film d'horreur. La situation initiale avec une famille qui aménage dans une maison touchée par une menace surnaturelle rappelle tant de classiques, à commencer par le mythique Poltergeist. La série continuera sûrement de rendre hommage à d'illustres ancêtres, comme elle l'a fait depuis ses débuts.

Lors des quelques minutes dédiées à Stranger Things durant Tudum, l'équipe a précisé qu'un autre teaser doit encore être dévoilé. Il faudra être aux aguets dans les prochains mois, car il se pourrait que la date de diffusion soit annoncée à ce moment. Pour l'heure, Netflix se contente de simplement indiquer une sortie en 2022.