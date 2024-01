Stranger Things : la saison 5 fait (enfin) un grand pas en avant

Les fans de la série Netflix "Stranger Things" attendaient ça depuis un moment : la production de la saison 5 est enfin lancée ! Pour fêter ça, le géant du streaming a partagé une photo avec tout le casting pour une première lecture des scripts. Et Vecna est bel et bien présent.

Stranger Things : c'est parti pour la saison 5 !

Netflix a officiellement annoncé le début de la production de la cinquième et dernière saison de sa série phare Stranger Things. Cette nouvelle très attendue a été partagée avec une photo du casting au complet, probablement réuni à l'occasion de la première lecture des scripts de ces nouveaux épisodes.

La photo en noir et blanc, mettant en vedette un saisissant panneau rouge néon "5", inclut des membres clés du casting tels que Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder, Joe Keery, Maya Hawke, Natalia Dyer, Jamie Campbell Bower, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Sadie Sink, ainsi que les créateurs de la série Matt et Ross Duffer.

Une excellente nouvelle pour les fans qui attendent avec impatience la saison 5 de Stranger Things. Cette annonce fait suite à un retard de production dû aux grèves des scénaristes et des acteurs à Hollywood. Les frères Duffer ont laissé entendre que la dernière saison serait une culmination de toutes les saisons précédentes, mélangeant le ton de la première saison avec l'ampleur de la quatrième. Ce mélange vise à inclure des éléments de chaque saison, créant ainsi une conclusion complète et palpitante à la série.

Le retour de Vecna

La présence de Jamie Campbell Bower sur la photo de début de production de la dernière saison confirme que son personnage, le grand antagoniste Vecna, introduit dans la saison 4, sera de retour. Le mystère sur son passé avait été expliqué dans la saison précédente, de même que son lien avec Eleven. Alors qu'on le croyait enfin vaincu, les dernières minutes de l'épisode final de la saison 4 nous montraient que son plan avait en réalité fonctionné, et que Hawkins avait été en partie engloutie par l'Upside Down. Nos héros devront donc affronter une nouvelle fois ce grand méchant et son armée dans l'ultime saison, qui s'annonce chargée en émotions.

On rappelle que la quatrième saison de Stranger Things avait connu un succès massif, avec plus 335 millions d'heures de visionnage lors de sa première semaine sur Netflix. Un record pour la série.