Stranger Things saison 5 : une dernière saison centrée sur Will ?

Ross Duffer, le co-créateur de la série Netflix Stranger Things, a fait des déclarations sur la saison 5 du show, qui sera la dernière. Et contre toute attente, il semblerait que Will Byers revienne au centre de l'intrigue.

Stranger Things : une saison 5 et puis s'en va

Depuis 2016, la série Stranger Things fait les beaux jours de Netflix. En effet, il s'agit d'un des programmes les plus visionnés de la plateforme, et certainement sa série la plus connue à travers le monde. Mais après quatre saisons qui nous auront réservé bien des surprises, il est temps pour la bande d'ados d'Hawkins de quitter nos écrans.

Ainsi, la saison 5 sera la dernière du show, et elle devra mettre un point final à l'affrontement entre la bande d'Eleven et Vecna, le grand antagoniste découvert dans la saison 4.

On rappelle que lors du dernier épisode de cette saison, Vecna avait réussi son plan machiavélique, et était parvenu à engloutir Hawkins dans le Monde à l'envers. Alors qu'on le croyait vaincu, Will, qui a une connexion particulière à Vecna, avait ressenti sa présence. De quoi augurer une dernière saison de Stranger Things particulièrement intense.

Will sera au centre de cette dernière saison

Les derniers épisodes de la série réservent une place centrale à Will Byers (Noah Schnapp). Le personnage, dont le mystérieux enlèvement avait marqué le coup d'envoi de la série en le plongeant dans le Monde à l'Envers, retrouvera le devant de la scène. Ross Duffer, co-créateur de la série, a en effet partagé dans un entretien accordé à Variety, comment le parcours émotionnel de Will jouera un rôle essentiel pour conclure de manière mémorable l'ensemble de la série.

Will occupe vraiment le devant de la scène dans la saison 5. Cet arc émotionnel pour lui est ce qui, nous l'espérons, permettra de lier l'ensemble de la série de manière significative

a déclaré Ross Duffer.

Will (Noah Schnapp) - Stranger Things saison 4 © Netflix

Ce choix narratif va au-delà de la sexualité du personnage. En effet, Will, habitué à jouer le rôle du jeune introverti protégé, entamera une transformation pour devenir un jeune homme affirmé a confié le co-créateur de Stranger Things.

Il est probable que l'adolescent joue un rôle crucial dans le dénouement de l'histoire de Vecna. Même des années après sa libération du Monde à l'Envers, il reste connecté psychiquement à l'antagoniste d'Hawkins.

Il va falloir patienter avant de retrouver Stranger Things

Il est difficile de dire quand la saison 5 sera diffusée. En mai dernier, Ross Duffer et son frère Matt, co-créateurs de la série, avaient annoncé sur Twitter que la production de nouveaux épisodes avait été interrompue en raison de la grève des scénaristes à Hollywood qui continue de bouleverser l'industrie. Il va sans dire que maintenant que les acteurs sont également en grève, nous devrons probablement attendre longtemps avant de voir la suite de la série.