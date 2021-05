Stranger Things théorie : et si la saison 4 abordait les voyages dans le temps

Le premier teaser de la saison 4 de « Stranger Things » a été dévoilé. L'occasion de montrer des premières images très mystérieuses, qui laissent entendre qu'un événement inédit pourrait arriver : le voyage dans le temps.

Stranger Things saison 4 : nouveau teaser

Stranger Things a débuté en 2016 sur Netflix. Écrite par les frères Duffer, et régulièrement mise en scène par Shawn Levy, la série a offert un vibrant hommage au cinéma de Steven Spielberg des années 1980. Le show a rencontré un succès renversant, et a mis en avant un casting de premier ordre notamment composé de Winona Ryder, de David Harbour ou encore de Millie Bobby Brown. La saison 3 se concluait sur la mort apparente du shérif Hopper.

Mais le premier teaser de la saison 4 a révélé que ce dernier était encore vivant quelque part en Russie. Ce détail, plus le retour du Dr Brenner, dont on entend la voix dans la dernière vidéo proposée par Netflix, pourraient suggérer que la saison 4 de Stranger Things abordera les voyages temporels.

Une saison 4 qui voyagera dans le temps ?

Cette théorie repose majoritairement sur le retour du Dr Brenner. Ce dernier, incarné par Matthew Modine, n'avait pas été revu depuis la toute première saison. De même, on sait depuis quelques temps, que cette nouvelle saison emmènera ses spectateurs dans de nouveaux décors et quittera la ville de Hawkins. Le show va ainsi s’immiscer dans le monde à l'envers, voyager en Russie et devrait logiquement présenter plein d'autres lieux plus ou moins agréables.

Si on se repose sur cette théorie de voyage temporelle, la présence de Hopper en Russie a ainsi, peut-être, une autre signification. Peut-être que le shérif est réellement décédé à la fin de la saison 3, et que sa présence en Russie est de l'ordre du flash-back. Et si on va plus loin, peut-être que les frères Duffer nous réservent un scénario façon Avengers : Endgame, où Eleven remontera le temps pour sauver son père adoptif.

Stranger Things ©Netflix

Autre indice, les frères Duffer ont révélé leurs sources d'inspiration pour l'écriture de cette saison 4. A la surprise des fans, les deux scénaristes ont revu beaucoup de films qui traitent des voyages temporels. Parmi ces nombreuses inspirations, il y avait notamment Les Aventures de Bill et Ted et Terminator : Le Jugement dernier. Faire entrer le voyage temporel dans la saison 4 correspondrait au style de Stranger Things et pourrait même être une suite logique des événements précédents.

L'utilisation du voyage temporel pourrait en tout cas expliquer comment Hopper a survécu à l'explosion à la fin de la saison 3 et comment le Dr Brenner et son labo sont de retour.