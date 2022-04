Stranger Things : une bande-annonce extrêmement sombre pour la saison 4

La petite bande de Hawkins devra prochainement faire face à une grande menace. La saison 4 de "Stranger Things" se dévoile à travers une bande-annonce où les personnages sont éparpillés. Mais pour combattre des créatures terrifiantes, ils vont devoir se rassembler...

Stranger Things : la menace grandit

Trois ans après la mise en ligne de la troisième saison, les spectateurs attendent avec impatience de pouvoir retourner à Hawkins et dans l'Upside Down. À partir du 27 mai, les fans du programme créé par les frères Duffer pourront continuer d'explorer leur univers multipliant les références aux années 80 et à de nombreux films cultes.

Dans cette quatrième saison de Stranger Things, Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard) et les autres seront éloignés alors que la menace grandit dans l'Upside Down. Mais pour gagner "la guerre" contre de nombreuses créatures terrifiantes, ils devront se rassembler et unir leurs forces.

Stranger Things ©Netflix

Eleven voit d'ailleurs ses pouvoirs resurgir dans le trailer de la saison 4. Quant à Jim Hopper (David Harbour), il est toujours incarcéré dans une prison où il se retrouvera apparemment face à un vieil ennemi... Winona Ryder, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Noah Schnapp et Sadie Sink seront de retour dans ces nouveaux épisodes qui s'annoncent encore plus sombres.

"La saison Game of Thrones"

Interrogés par Deadline et cités par CNews, les frères Duffer ont fait de belles promesses à propos de la saison 4 de Stranger Things. Les showrunners ont déclaré :

Nous aimons la surnommer avec humour "la saison Game of Thrones" parce qu’elle explose de tous les côtés et c’est ce qui la rend unique. Joyce et la famille Byers ont quitté la ville à la fin de la saison 3. Ils sont désormais en Californie, où nous aurons l’occasion de recréer une ambiance esthétique à la E.T. l’extra-terrestre. Hopper est en Russie, tandis qu’il reste un petit groupe à Hawkins. Ces trois histoires vont finir par entrer en collision et apporter un ton différent des saisons précédentes.

Le tandem a ajouté :

Nous avons seulement réalisé à la moitié de la phase d’écriture que cette saison allait être énorme. Nous faisons évidemment référence à Game of Thrones à travers ces points de vue multiples, mais aussi en termes de twists et de révélations. Cette saison, les fans vont enfin avoir des réponses à leurs questions concernant la mythologie du Monde à l’envers.

Des propos alléchants, mais tout de même moins que la bande-annonce impressionnante qui présente un personnage particulièrement inquiétant. Les nouveaux épisodes seront diffusés en deux temps. La première partie débarquera le 27 mai prochain sur Netflix, et la seconde suivra le 1er juillet.