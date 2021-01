Stumptown sur M6 : c'est quoi cette série avec Cobie Smulders ?

"Stumptown", la nouvelle série avec Cobie Smulders, débarque sur M6. Son ton décalé a séduit le public aux Etats-Unis, même si son destin a pâti de l'épidémie de Covid.

Stumptown : une histoire d'héroïne

Stumptown est au départ un comics écrit par Greg Rucka avec Matthew Southworth au dessin. Rucka est connu dans le milieu de la bande-dessiné pour avoir scénarisé des aventures de Batman, Wonder Woman, Superman ou Supergirl chez DC. Chez Marvel, il s'est plus intéressé à Daredevil, Elektra ou Spider-Man. Il s'est même souvent perdu dans le monde de Star Wars, sous forme de romans cette fois-ci. L'homme est donc overbooké, mais il n'en oublie pas ses propres œuvres, nombreuses elles aussi, dont The Old Guard, adaptée en long-métrage par Netflix avec Charlize Theron en héroïne.

The Old Guard ©Netflix

L'homme aime créer des personnages de femme forte, comme il l'a également fait dans Stumptown. Publiée pour la première fois en 2009, elle est formée de 3 mini-séries comprenant à chaque fois entre 4 et 10 volumes. On y suit Dex Parios, une détective privée de Portland, une ville dont le surnom est Stumptown. "Stump" signifie "souche" en rapport avec les milliers de troncs d'arbres qui ont été coupés dans la ville pour faire des routes. La jeune femme a un fâcheux problème de paris qui lui fait rencontrer des personnes pas très fréquentables. Ses énormes dettes de jeu n'arrangent pas vraiment non plus sa réputation dans les casinos. La bande-dessinée commence par une tentative de meurtre sur sa personne, sa justification venant en flashback. Son adaptation en série télé est quelque peu différente.

Un casting adapté au format

Dans le show produit par ABC, Dex Parios est une ancienne Marine qui a fait 5 tours en Afghanistan. Elle en a ramené un trouble de stress post-traumatique. La détective doit également s'occuper de son frère, plus jeune, affecté de trisomie 21.

Stumptown ©ABC

Cette adaptation en série télé est créée par Jason Richman, le créateur de la série Detroit 1-8-7 et scénariste de Bangkok Dangerous avec Nicolas Cage. Au casting, dans le rôle principal, nous retrouvons la lumineuse Cobie Smulders. La Canadienne est connue pour son incarnation de Robin Scherbatsky dans How I Met Your Mother. Elle y a joué, pendant 9 saisons, avec les cœurs de Ted et Barney.

How I Met Your Mother ©CBS

L'actrice a eu également la chance d'intégrer le MCU en jouant Maria Hill, agent importante du S.H.I.E.L.D que l'on a croisée de nombreuses fois dans les films, dans tous les Avengers, mais aussi dans Captain America : le soldat de l'hiver et Spider-man : Far from Home. Profitons ici du moment pour soutenir également sa partition dans la série Friends from College, éphémère mais néanmoins excellente.

À ses côtés, nous retrouvons Jake Johnson, une autre star des séries télé. L'Américain a fait les belles heures de New Girl avec Zooey Deschanel. C'est lui qui double également le personnage principal de la série animée Hoops. Autre acteur vu souvent à la télévision et présent dans Stumptown : Michael Ealy. Très présent sur le petit écran, nous avons pu le croiser notamment dans Almost Human, Californication, Following et dernièrement Westworld, dans la peau du policier Miles Hoffman.

Victime collatérale

Stumptown a été bien reçue par les critiques et les spectateurs qui ont adoré son côté décalé et l'interprétation de Smulders. Sans surprise, au bout des 18 épisodes de sa saison 1, ABC l'a donc renouvelée en mai 2020. Puis l'épidémie de covid-19 est venue bouleverser les plans de la chaîne qui a dû faire des choix dans ses priorités. La production ayant déjà trop pris de retard pour son retour à l'antenne, Stumptown a finalement été annulée en septembre. La série se cherche depuis un sauveur chez les autres networks, mais rien n'a abouti jusqu'à présent.