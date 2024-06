Les fans vont hurler : la star de cette immense série exclut un retour

Immense succès de HBO et série parmi les meilleures de l'histoire de la fiction télévisée, "Succession" devrait-elle revenir ? Ce n'est pas l'avis de Jeremy Strong, interprète de l'inoubliable Kendall Roy...

Succession, la page est tournée

En mai 2023, la série Succession s'achevait au terme de quatre saisons monumentales. La série créée par Jesse Armstrong, débutée en juin 2018, a tenu en haleine le public du monde entier en racontant la succession chaotique de l'empire des médias de la famille Roy. Largement inspirée de la vie et de la famille de Rupert Murdoch, magnat des médias, Succession a été célébrée par la critique, a engrangé les récompenses aux Golden Globes et aux Emmy Awards et s'est imposée comme une des plus grandes séries télévisées de l'histoire.

Succession ©HBO

Au sein de la famille Roy, sous l'influence écrasante du patriarche Logan Roy (Brian Cox), c'est le destin de son fils Kendall (Jeremy Strong), introduit comme l'héritier naturel, qui est particulièrement développé. Dans ce rôle, tout en addiction, en frustration et en énergie désespérée, Jeremy Strong livre une performance remarquable qui lui vaut, entre autres, un Emmy Award du Meilleur acteur dans une série télévisée dramatique en 2020, et en 2022 le Golden Globe dans la même catégorie.

Lorsque la série a été arrêtée, à la déception de tous puisqu'elle a réussi à passionner de bout en bout, Jesse Armstrong a expliqué vouloir s'arrêter au bon moment. Toutes les bonnes choses ont une fin, et il faut savoir s'arrêter avant de s'essouffler ou de rater sa sortie. Tout récemment, Jeremy Strong a partagé la même opinion.

"Pour moi, c'est très bien que ce soit terminé"

Dans une récente interview accordée à People, celui qui est devenu un acteur de premier plan avec le succès de Succession a exprimé son opinion sur une potentielle reprise de la série. Et il s'est montré très franc, estimant d'une part que la décision ne lui appartenait pas, et que d'autre part, en ce qui le concernait, c'était très bien ainsi.

Je comprends évidemment qu'il y a un désir de voir plus de "Succession". Et je renvoie la balle à son créateur Jesse Armstrong sur ce sujet. Mais je pense qu'en ce qui concerne le rôle que j'ai joué, il est arrivé à sa conclusion, à sa fin. Pour moi, c'est très bien que ce soit terminé.

Aussi difficile que ça puisse être pour les fans de la série, qui découvriraient avec plaisir une nouvelle saison, ou un projet spin-off sur un des nombreux personnages passionnants de Succession, la série a protégé sa postérité et son accueil critique unanime en sachant se conclure à son sommet. Alors, même si on aimerait savoir ce qu'il advient de Kendall, Roman ou encore Shiv après cette inoubliable "succession", il va falloir faire son deuil et s'en tenir là...