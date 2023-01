Succession : la guerre chez les Roy est déclarée dans le trailer de la saison 4

La série "Succession" arrive prochainement pour sa quatrième saison et se dévoile dans un trailer où les enfants Roy s'allient contre leur père. Trahisons, alliances, coups fourrés, la guerre dans la famille de milliardaires s'annonce totale.

Succession bientôt de retour !

Comment définir la famille Roy autrement que par la fascination cynique, voire morbide, qu'elle nous inspire ? Au terme de trois premières saisons dont la qualité a crû au rythme des épisodes pour atteindre des niveaux stratosphériques, on connaît maintenant bien Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin), Shiv (Sarah Snook), Connor (Alan Ruck), et leur père Logan (Brian Cox), magnat des médias tyrannique. Une famille dysfonctionnelle de milliardaires qui s'écharpe pour le contrôle de l'entreprise familiale, à laquelle il faut notamment ajouter Tom (Matthew Macfadyen), le mari de Shiv, ainsi que Greg (Nicholas Braun), le petit-neveu de Logan. Dans le jeu d'échecs permanent qu'est Succession, c'est un régal de les voir manoeuvrer et se manipuler les uns les autres pour s'attirer les faveurs du destin, qui s'est jusque-là surtout montré très cruel.

Logan Roy (Brian Cox) - Succession ©HBO

Il y a du Shakespeare dans leurs manigances, il y a la famille Murdoch pour l'inspiration, et tout le décorum de l'univers des ultra-riches comme terrain de jeu. Succession s'est vite imposée comme une très grande série du catalogue HBO, et l'arrivée de la 4e saison sur HBO Max le 26 mars 2023 est donc un événement attendu avec impatience.

Les enfants solidaires dans le trailer

Les images du trailer dévoilé par HBO (en tête d'article) montrent un Logan apparemment isolé, alors que ses enfants sont ensemble et ont plutôt le sourire. Des images qui tranchent avec la fin de la saison 3, dans laquelle Logan les avait quasiment exclus du contrôle de l'entreprise Waystar RoyCo. Mais Logan peut peut-être compter sur Tom, dont le mariage avec sa fille Shiv bat de l'aile. Et Tom peut lui compter sur Greg, qu'il a pris sous son aile...

On ne sait pas à ce jour si OCS, dont le deal avec HBO est terminé suite au rachat d'OCS par Canal+, proposera la diffusion de la saison en US+24 comme c'était le cas pour les précédentes saisons de Succession.