Fans d'Harley Quinn ? Ce nouvel anime est fait pour vous, l'épisode 1 dispo gratuitement

Les trois premiers épisodes de l'anime japonais "Suicide Squad Isekai" ont été mis en ligne sur Max et ADN. L'épisode 1 est d'ailleurs disponible gratuitement.

Suicide Squad Isekai : un nouvel anime tiré des comics DC

Harley Quinn a toujours été un personnage très populaire auprès des fans de comics. Mais depuis que Margot Robbie l'a incarnée dans l'univers cinématographique de DC, l'anti-héroïne a pris une autre dimension. En plus d'avoir eu un film quasi-solo avec Birds of Prey (2020), Harley Quinn était de la partie de The Suicide Squad (2021). Un film de James Gunn qui a permis de présenter au grand public de nouveaux personnages de l'univers DC, comme King Shark ou Peacemaker. Si vous avez apprécié la proposition et ces personnages, on ne peut que vous conseiller de vous pencher désormais sur Suicide Squad Isekai, un anime japonais qui en reprend les mêmes principes. Voici le synopsis officiel de la série :

Dans une ville de Gotham City rongée par le crime, Amanda Waller, à la tête de l'A.R.G.U.S, vient d'assembler une équipe pour une nouvelle mission. Elle comprend Harley Quinn, Deadshot, Peacemaker, King Shark et Clayface. Ces supervilains sont envoyés dans un autre monde étrange connecté au notre par un portail. Un monde de sorcellerie et de chevaliers où les orcs piétinent la terre, et dominé par les dragons - un "ISEKAI" ! Les membres de la Suicide Squad ne peuvent ni fuir ou se cacher du fait des explosifs plantés dans leur cou, et échouer leur mission les enverrait aussitôt en enfer. Harley Quinn et son équipe peuvent-ils conquérir ce royaume ?

L'épisode 1 est disponible gratuitement !

Produit par Warner Bros. Japon et Wit Studio, Suicide Squad Isekai a droit à deux diffuseurs en France. La série est en effet disponible sur Max, la nouvelle plateforme de Warner Discovery, ainsi que sur ADN, le service de streaming spécialisé dans les animes. Les trois premiers épisodes ont été mis en ligne dès ce 27 juin. Puis, un nouvel épisode sera proposé chaque semaine. La saison 1 en contera dix, et pour se faire une meilleure idée de ce nouveau programme, ADN propose de découvrir gratuitement l'épisode 1.

On y retrouve le Joker en plein casse avec Harley Quinn, avant que celle-ci ne soit arrêtée par A.R.G.U.S, ainsi que Amanda Waller responsable de l'ouverture d'un portail qui mènera la Suicide Squad vers un autre monde. La rencontre entre l'ambiance DC, la fantasy et le style d'animation japonaise est en tout cas intéressant et mérite donc qu'on s'attarde sur Suicide Squad Isekai.