Summertime (Trois mètres au dessus du ciel) : un teaser chaud pour la série italienne Netflix

Netflix vient de dévoiler un teaser pour leur nouvelle série italienne "Summertime" (Trois mètres au dessus du ciel en français). La série, qui porte bien son nom, raconte l'histoire d'amours de vacances en période estivale.

Cela fait quelques jours que le beau temps arrive à grands pas, bien que des vacances d’été semblent devenir de plus en plus improbable. Cependant avec la bande-annonce de leur nouvelle série, Summertime, Netflix se charge de faire venir le soleil directement à nous et on en serait presque reconnaissant.

Chez Netflix, c'est l'été avant l'heure

Le nom de la série annonce déjà la couleur : du soleil, un ciel bleu, des scènes sur la plage, des amours de vacances, Netflix est en été avant l’heure avec Summertime.

Nouvelle série originale Netflix, Summertime raconte l’histoire des amours d’été qui passent et surtout de cette période si particulière de l’année qui est souvent évocatrice de nos plus beaux souvenirs en famille ou avec des amis. Que ce soit des fêtes le soir, ou des balades en skate le long de la plage, Netflix tient à capturer cette période estivale, que l’on aime ou qu’on déteste.

Le synopsis de la série italienne lit :

Un été peut changer votre vie, que vous le vouliez ou non. C’est ce qui arrive à Summer, Ale, Dario, Edo et Sofia. Trois mois passés sous le soleil de la côte adriatique qui les mettront face à leur passé, leur feront questionner leurs croyances et les obligeront à découvrir qui ils sont vraiment.

Ce teaser dévoile peu d’éléments liés à l’histoire mais est sûr de rassembler une démographique assez jeune; l’acteur Ludovico Tersigni qui tient un des premiers rôles peut aussi être vu dans la série pour ados SKAM Italia, un des nombreux remakes de la série norvégienne qui a séduit tant d’ados il y a maintenant 5 ans.

Si vous voulez ressentir les effets de l’été sans même sortir de chez vous (nous n’avons pas vraiment le choix), rendez-vous sur Netflix.

La première saison de Summertime est à découvrir sur Netflix le 29 avril.