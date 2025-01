Super Mâles : c'est quoi cette nouvelle série Netflix avec Manu Payet ?

Netflix a dévoilé une nouvelle série française qui a de bonnes chances de faire un carton : "Super Mâles". Il s’agit de la nouvelle création de Noémie Saglio.

Quatre amis en pleine crise de la quarantaine dans Super Mâles

Les amateurs de comédies françaises peuvent découvrir depuis ce vendredi 24 janvier la série Super Mâles. Celle-ci est adaptée de Machos Alfa, une autre série cette fois espagnole et lancée en 2022. L’histoire de la version française nous propose de suivre Cédric, Tom, Jérémie et Tonio, quatre amis en pleine crise de la quarantaine.

Directeur de création dans une agence, Cédric préfère démissionner lorsqu’on l’informe un jour qu’il devra partager son poste avec une femme. Il se retrouve alors dans une situation financière délicate. Auteur, Tom est en dépression après avoir été quitté par la mère de son fils, Andréa. De son côté, Jérémie et sa femme Cécile éprouvent des difficultés à raviver la flamme dans leur relation. Enfin, Tonio est éperdument amoureux de Delphine… mais la trompe pourtant régulièrement.

La nouvelle série de Noémie Saglio

Super Mâles a été créée par Noémie Saglio. Cette dernière était déjà derrière Connasse et Plan Cœur. Elle a également réalisé les épisodes du show avec Olivier Rosemberg, surtout connu être l’interprète d’Olivier dans Family Business. Quant au casting de sa nouvelle série, Guillaume Labbé, Manu Payet, Antoine Gouy et Vincent Heneine ont été choisis pour incarner respectivement Cédric, Tom, Jérémie et Tonio.

Si elle aborde de nombreux sujets, Super Mâles nous propose avant tout une histoire d’amitié et une réflexion pleine d’humour sur la quarantaine. Ses comédiens s’y montrent aussi très à l’aise. Avec un tel cocktail, on peut parier sur le succès de la série. On serait étonné qu’elle n’intègre pas le top 10 des séries les plus vues du moment sur Netflix en France dans les prochains jours.

Un futur carton et plusieurs saisons à venir ?

Super Mâles est découpée en six épisodes, qui durent chacun environ 30 minutes. On ne sait pas encore si la série aura une suite. Mais côté espagnol, Machos Alfa a récemment dévoilé sa troisième saison. Et une quatrième est en préparation.

On peut donc penser que Super Mâles pourrait aussi s’étaler sur plusieurs saisons. Cela dépendra sans doute du succès des premiers épisodes. Mais comme évoqué plus haut, on parie qu’ils vont attirer de nombreux abonnés Netflix. La plateforme pourrait donc rapidement commander la suite.