Supergirl : la série DC va prendre fin

L'univers étendu DC à la télévision ne pourra bientôt plus compter Supergirl dans ses rangs. L'héroïne arrêtera son parcours à la fin de la prochaine et sixième saison. Superman aura désormais le monopole de l'attention, sans que sa cousine ne lui pique la vedette.

Supergirl prend sa retraite

C'est en 2015 que Supergirl avait fait son entrée dans l'Arrowverse. L'héroïne est connue pour être la cousine de Superman. Dans la série qui lui est dédiée, on apprend qu'elle est recueillie par une famille d'adoption et qu'elle doit cacher au monde ses pouvoirs extraordinaires. Mais en grandissant, une terrible menace va la forcer à embrasser sa destinée. Les humains vont découvrir qu'un autre être semblable à Superman peut aussi les sauver. Pendant cinq saisons, Supergirl s'est illustrée en solitaire. Elle était également un membre important de l'univers, avec des apparitions dans les crossovers. Pour elle, le chemin s'arrêtera avec la sixième saison.

The CW et la Warner viennent d'annoncer que le programme ne continuera pas après ça. Un choix qui se comprend, avec le lancement prochainement de la série Superman & Loïs. L'Arrowverse va enfin donner à cette figure mythique une série, alors qu'il était condamné à quelques apparitions depuis le début. Le fait qu'il reprenne une place centrale au détriment de sa cousine ne souffre d'aucune contestation, sa popularité étant bien plus grande. Les retards causés par la crise sanitaire et aussi des audiences qui n'étaient plus très éclatantes ont conforté les producteurs dans leur idée de s'arrêter à ce stade. Une page se tourne pour l'Arrowverse, après l'arrêt d'Arrow, c'est un autre membre historique qui se retire.

La saison 6 de Supergirl n'a pas encore de date de diffusion mais devrait débuter en 2021. La bonne nouvelle, pour ce dernier tour de piste, c'est que nous devrions avoir une vingtaine d'épisodes !

Melissa Benoist fait ses adieux au public

Derrière Supergirl se trouve Melissa Benoist, une actrice qui a franchi un cap dans sa carrière grâce à ce rôle. Elle peut maintenant se tourner vers d'autres opportunités mais n'a pas manqué de poster très rapidement sur son compte Instagram un long message adressé aux fans afin de réagir à son départ avec plein de bons mots.

Dire que cela a été un honneur d'incarner ce personnage iconique serait un gros euphémisme. Voir l'impact incroyable qu'a eu la série sur les jeunes filles du monde entier m'a toujours laissé humble et sans voix. Elle a eu un impact sur moi, aussi. Elle m'a donné de la force que je n'avais pas, pour trouver l'espoir dans les endroits les plus sombres, et que nous sommes plus forts quand nous sommes unis. Elle nous pousse tous à devenir meilleur. Elle a changé ma vie pour le meilleur, et je lui serai éternellement reconnaissante. Je suis si excitée de faire la conclusion de cet extraordinaire voyage, et je ne peux pas attendre de vous montrer ce qu'on a en magasin. Je promet que nous allons donner le meilleur pour cette incroyable saison finale.

Les quatre premières saisons de Supergirl sont actuellement disponible sur Netflix.