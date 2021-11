Superman et Lois : la série arrive enfin en France sur Salto

La série "Superman et Lois" proposée en début d'année aux Etats-Unis sur The CW, va enfin arriver en France. Le show sera diffusé sur Salto au mois de décembre.

Salto s’offre Superman et Lois

Après Flash, Arrow ou encore Supergirl, Superman et Lois ont à leur tour eu droit à leur propre série. Les deux personnages étaient déjà apparus dans le Arrowverse sous les traits de Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch dans des épisodes des différents shows DC. Leur dernière apparition était d’ailleurs dans le crossover Crisis on Infinite Earth. Et c’est à la suite de la diffusion de ces épisodes spéciaux que la CW a donné le feu vert pour le développement d’une série centrée sur le super-héros mythique de l’univers DC, et sa compagne aussi célèbre que lui.

Superman et Lois a été lancée en début d’année aux Etats-Unis, le 23 février février. Une diffusion en France était encore floue. Et ce malgré les droits de diffusion dont dispose Netflix pour une grande partie des séries de la CW. Finalement, c’est Salto qui s’est positionnée pour pouvoir montrer le show chez nous. La plateforme française a par ailleurs annoncé la date de diffusion : le 3 décembre.

Une série DC qui vaut le coup d’œil

Une bonne nouvelle car Superman et Lois s’est avérée être une très bonne surprise. Si vous n’êtes pas réceptifs aux séries comme Arrow ou Flash, rassurez-vous, le programme est assez différent. Visuellement déjà, le show est vraiment de qualité et s’apparente davantage aux séries Marvel de Disney+ que de celles du Arrowverse.

Superman et Lois ©The CW

Et du côté de l’histoire, la série DC a trouvé une approche originale. Le personnage de Superman ayant déjà été présenté à de nombreuses reprises (en séries ou au cinéma) il fallait trouver quelque chose de neuf. Ainsi, on suit Clark Kent et sa femme Lois en couple depuis de nombreuses années. Ils ont deux enfants, adolescents. C’est donc en tant que père qu’on découvre Superman. Un rôle plus compliqué qu’il n’y paraît. D’autant plus lorsque l’un des deux garçons va découvrir qu’il a des capacités hors du commun. Clark et Lois n’auront alors plus d’autres choix que de leur révéler la vérité…

La première saison de Superman et Lois comporte quinze épisodes. La CW a déjà renouvelé le programme pour une saison 2. Mais en attendant, rendez-vous sur Salto le 3 décembre pour découvrir les premiers épisodes.