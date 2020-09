Superman et Lois : la série se concentrera sur la vie du couple avec ses deux ados

On connaît Superman comme un super-héros et Lois comme une journaliste talentueuse. Mais sait-on de quoi ils sont capables, ensemble, quand il faut s'atteler à élever des enfants ? C'est à cette question que va essayer de répondre la série CW sur les deux personnages.

The CW continue d'élargir son univers étendu DC

Avec la fin de la série Arrow, la chaîne The CW tente d'instaurer une nouvelle dénomination pour son univers étendu : le CWverse. Ce n'est pas dit que les fans vont cesser d'employer l'ancienne formule, l'Arrowverse, mais ils peuvent être sûrs qu'Oliver Queen ne sera plus inclus dans les futures séries. Celles connues vont continuer et une toute nouvelle arrive sur la chaîne en 2021. Elle n'introduira pas des nouveaux personnages mais se concentrera sur le couple formé par Superman et Lois. On a déjà vu ces figures en action dans le CWverse, avec Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch pour les incarner. Continuité oblige, ils sont de retour pour reprendre ces rôles dans un show qui va les mettre au centre d'une manière différente de d'habitude. Dans Superman & Lois, ils sont désormais parents de deux enfants. Une nouvelle responsabilité qui change de celles qu'ils connaissent. La série se passe plusieurs années après les événements du crossover Crisis on Infinite Earths.

Des nouvelles informations sur Superman et Lois

Lors de la seconde partie de la DC Fandome qui a eu lieu ce week-end, le showrunner Todd Helbing a expliqué qu'il avait voulu parler des deux personnages principaux Clark et Lois avec leur normalité, plutôt que d'un super-héros et d'une journaliste. La tâche serait encore plus ardue en sachant qu'ils ont deux fils à élever. Et qu'ils ne sont probablement pas des enfants normaux. Quand le père est un super-héros avec des pouvoirs aussi puissants, que devient-on ? Ces parents vont se demander si les enfants, Jonathan et Jordan, peuvent hériter de la force de leur paternel en grandissant. Une situation qui permettrait de donner au monde d'autres héros pour le protéger. En attendant de savoir quel sort leur est réservé, les deux progénitures seront incarnées par Jordan Elsass et Alexander Garfin. Des acteurs qui sont plus adolescents qu'enfants. Un âge où l'on forge sa personnalité et où l'on apprend à découvrir le monde avec un regard plus mature. Superman et Lois vont devoir leur apporter les clés pour comprendre la société moderne et les dangers qui peuvent les guetter.

Du danger, il y en a aura à affronter. On sait qu'un méchant nommé mystérieusement The Stranger va débarquer sur Terre pour montrer aux hommes qu'ils n'ont plus besoin de Superman. Wolé Parks incarnera cet antagoniste. Le général Lane, père de Lois, va demander à Clark de l'aider à le vaincre. Un combat dont il se serait bien passé, lui qui est de retour à Smallville avec sa petite famille pour retrouver une vie plus calme.

Cette série s'annonce rafraîchissante pour les fans de l'univers, avec un couple très connu qui sera vu sous un angle un peu différent. Si leur relation intime a déjà été montrée dans plusieurs adaptations, la question des enfants est une donnée plus neuve. En explorant ce sujet, Superman & Lois pourrait installer de nouveaux enjeux pour la suite du CWverse et placer les enfants comme des protagonistes qui ont un rôle à jouer. Si on venait à découvrir que Jonathan et Jordan ont également des pouvoirs, ils seraient de sérieux candidats pour prendre la relève de leur père.