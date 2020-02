Superman & Lois : la série CW a casté les enfants de Lois et Clark

Vous avez aimé ? Partagez :

Les enfants de Clark et Lois Kent dans la série à venir « Superman & Lois » viennent d’être choisis par CW, qui développe le projet. Il s’agira de deux acteurs déjà familiers des productions pour la télévision.

La série centrée sur Superman et sa femme Lois, développée par le réseau américain CW et annoncée pour cette année, vient de trouver les deux acteurs qui incarneront les enfants du super-héros et de la journaliste à l’écran.

Deadline nous apprend ainsi que le réseau américain qui produira la série a porté son choix sur Jordan Elsass et Alexander Garfin pour se glisser dans la peau des deux frères, Jonathan et Jordan. Le média américain avance qu’il s’agirait de jumeaux.

Deux acteurs jeunes mais néanmoins expérimentés

Elsass est déjà apparu plusieurs fois à la télévision, notamment dans les séries SKAM Austin et The Long Road Home. Il sera également à l’affiche de Little Fires Everywhere, portée par Kerry Washington et Reese Witherspoon, et qui arrivera sur la plateforme Hulu le 18 mars prochain.

Quant à Garfin, il a tenu deux rôles différents dans New York –Unité spéciale et doublait le personnage de Linus dans l’adaptation cinématographie de Snoopy, Snoopy et les Peanuts : Le Film.

Les personnages de Clark Kent, alias Superman, et de sa femme, Lois, seront quant à eux interprétés par Tyler Hoechlin et Bitsie Tulloch. On a pu les voir à l’œuvre dernièrement dans Crisis on Infinite Earths, le sixième crossover de l’Arrowverse, diffusé de début décembre 2019 à début janvier 2020. Après de multiples rebondissements, à la fin de l’épisode, Lois annonçait à Clark la naissance de leurs deux fils.

Avant cela, Hoechlin avait fait quelques apparitions au cinéma, notamment dans Les Sentiers de la perdition, réalisé par Sam Mendes. Tulloch a elle aussi tenu quelques rôles sur grand écran, dont celui de Keana Strzelczyk dans Seul contre tous, porté par Will Smith.

Sur une idée de Todd Helbing, la série à venir suivra donc les personnages crées par le scénariste américain Jerry Siegel et le dessinateur canadien Joe Schuster, et apparus pour la première fois en 1933 et 1938, jonglant entre leurs obligations professionnelles et leur vie personnelle.

La date exacte de diffusion du premier épisode de Superman & Lois n’a pas encore été communiquée par le réseau américain.