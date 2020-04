Superman & Lois : la série du Arrowverse a trouvé son General Lane

Le casting de la nouvelle série de super-héros de CW, "Superman & Lois", continue de se constituer petit à petit. La production vient de caster son interprète du General Lane. Il rejoint ainsi les membres de la famille formée par le couple au centre de l'intrigue, dont les rôles ont déjà été attribués.

Comme rapporté par Deadline, la série CW Superman & Lois centrée sur le super-héros à la cape et sa femme vient de caster l’acteur qui interprètera le General Lane, le père de Lois. C’est Dylan Walsh qui a été choisi pour le rôle. Il rejoint donc une distribution qui se construit petit à petit. Sur une idée de Todd Helbing, la série à venir suivra donc les personnages crées par le scénariste américain Jerry Siegel et le dessinateur canadien Joe Schuster, apparus pour la première fois en 1933 et 1938, jonglant entre leurs obligations professionnelles et leur vie personnelle.

Les personnages de Clark Kent, alias Superman, et de sa femme, Lois, seront interprétés par Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch. On a déjà pu les voir à l’œuvre dernièrement dans Crisis on Infinite Earths, le sixième crossover de l’Arrowverse, diffusé de début décembre 2019 à début janvier 2020. Après de multiples rebondissements, à la fin de l’épisode, Lois annonçait à Clark la naissance de leurs deux fils.

Ceux-ci auront grandi entre temps et seront présents dans la série. On apprenait ainsi récemment que le réseau américain qui la produit avait porté son choix sur Jordan Elsass et Alexander Garfin pour se glisser dans la peau des deux frères, Jonathan et Jordan.

Dylan Walsh dans la peau du General Lane dans Superman & Lois

Et c’est donc Dylan Walsh qui interprétera Samuel Lane, père de Lois et général dans l’armée. Le personnage, apparu dans les comic books, est déterminé à protéger l’Amérique et le monde de toutes les menaces, qu’elles viennent de cette planète ou non. Dans la lignée de nombreuses figures militaires vues sur le grand ou petit écran, c’est un accroc au travail qui n’exige que l’excellence de tous ceux qui l’entourent.

Walsh est notamment connu pour son rôle dans la série dramatique Nip/Tuck, imaginée par Ryan Murphy, le créateur d’American Horror Story, ou encore pour son rôle dans Unforgettable.

Comme c’est souvent le cas pour les séries basées sur des super-héros, et plus particulièrement Superman, qui a été adapté de nombreuses fois, le personnage de Samuel Lane est déjà apparu à la télévision. Il était ainsi récemment joué par Glenn Morshower dans Supergirl. Il apparaissait aussi dans Smalville, cette fois sous les traits de Michael Ironside. On avait aussi pu le voir dans une autre série centrée sur le couple, Lois & Clark : Les Nouvelles Aventures de Superman, où il était d’abord interprété par Denis Arndt, puis par Harve Presnell.

Annoncé pour cette année, la date exacte de diffusion du premier épisode n’a pas encore été communiquée par le réseau américain. La série pourrait être reportée à cause du coronavirus.