Superman & Lois : premier aperçu de The Stranger dans la bande-annonce

La CW a dévoilé une nouvelle bande-annonce de "Superman & Lois" dans laquelle nous découvrons The Stranger, le futur ennemi de Clark Kent. Premiers épisodes à découvrir dès le 23 février.

Superman & Lois : les parents aux pouvoirs

La CW se fait un peu de soucis pour son CWverse développé dans le riche vestiaire de DC Comics. Il faut dire que l'univers en question s'est fortement rétréci l'année dernière avec la fin d'Arrow au bout de 8 saisons. 2021 ne sera pas beaucoup plus optimiste avec la fin des séries Supergirl (6 saisons) et Black Lightning (4 saisons). La chaîne pourra tout de même toujours compter sur Flash, Batwoman et Legends of Tomorrow. Néanmoins, il est grand temps d'injecter du sang neuf. La chose sera faite dès février avec le lancement de Superman & Lois.

Superman & Lois ©The CW

La série mettra en avant le couple Clark Kent, alias Superman, et sa femme Lois Lane, joués respectivement par Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch. Les personnages, avant d'avoir leur propre show, ont fait leurs premiers pas dans Supergirl et dans les crossovers Elseworlds et Crisis on Infinite Earths. Dans cette nouvelle lecture du duo, après Lois & Clark : Les Nouvelles aventures de Superman, ils devront gérer en priorité leur vie de famille avec leurs enfants Jonathan et Jordan, incarnés à l'écran par Jordan Elsass et Alexander Garfin.

On sait également qu'Emmanuelle Chriqui incarnera la nouvelle Lana Lang-Cushing alors que Dylan Walsh sera le Général Lane. Enfin, Erik Valdez sera Kyle Cushing, Inde Navarrette incarnera Sarah Cushing. Quant à Wolé Parks, il aura l'honneur de prêter ses traits à The Stranger.

Après un premier teaser animé qui ne montrait finalement pas grand chose, nous avons droit aujourd'hui à une vraie bande-annonce (en une d'article).

Jusqu'à-ce que l'armure vous sépare

On en découvre enfin beaucoup plus sur ce qui nous attend dans Superman & Lois. Nous voyons le couple nager dans le bonheur le jour de leur mariage, mais la voix de Lois rappelle la triste réalité qui les a rattrapés. Des pertes d'emploi, des enfants souffrant d'anxiété et des parents disparus beaucoup trop tôt. Alors le couple vit maintenant dans la petite ville de Smallville avec ses deux fils. Leur objectif : vivre une vie simple. Pourtant, le général Lane prévient Clark que cette vie n'est plus possible depuis longtemps.

Superman & Lois ©The CW

On découvre en effet une malle contenant de la Kryptonite, point faible légendaire de Superman. The Stranger, ennemi en armure, la contemple. Clark aimerait bien parfois relâcher du leste, mais il n'y arrive pas. Lana lui fait d'ailleurs remarquer qu'il semble toujours avoir le poids du monde sur les épaules. Mais, comme il le dit lui-même, il ne peut même pas être saoul. Il est en tout cas toujours présent pour ses enfants qui ignorent qui il est vraiment.

Ne pouvant leur mentir plus longtemps, il leur dévoile son identité secrète en soulevant une voiture. La question de la parentalité sera au centre de la série, et il se demande s'il est un bon père. Lois le rassure, lui disant que tout ira bien et que tout le monde a des problèmes dans la vie auxquels il faut faire face. Même les êtres extraordinaires comme lui.

Les grands débuts de Superman & Lois à la télévision auront lieu le 23 février sur la CW. Exceptionnellement, ils dureront deux heures, prenant la forme des deux premiers épisodes. Pas d'information pour l'instant sur une éventuelle diffusion en France.