Superman & Lois : une actrice d'Entourage pour jouer Lana Lang

Le casting de la nouvelle série CW "Superman & Lois" continue de s’étoffer. Après avoir casté les deux fils du couple, on apprenait récemment que le père de Lois avait trouvé son interprète. Et c’est désormais au tour d’une actrice d’Entourage de rejoindre la production.

Sur une idée de Todd Helbing, la série à venir Superman & Lois suivra les personnages créés par le scénariste américain Jerry Siegel et le dessinateur canadien Joe Schuster. Clark Kent, alias Superman, et sa femme, Lois, seront interprétés par Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch. On a déjà pu les voir à l’œuvre dernièrement dans Crisis on Infinite Earths, le dernier crossover de l’Arrowverse, diffusé de début décembre 2019 à début janvier 2020. Après de multiples rebondissements, à la fin de l’épisode, Lois annonçait à Clark la naissance de leurs deux fils.

Ceux-ci auront grandi entre temps et seront présents dans la série. Le réseau américain qui produit la série a porté son choix sur Jordan Elsass et Alexander Garfin pour se glisser dans la peau des deux frères, Jonathan et Jordan. Quant au général Samuel Lane, le père de Lois, on sait depuis quelques jours qu’il sera interprété par Dylan Walsh.

Emmanuelle Chriqi décroche un des principaux rôles dans Superman & Lois

Et on apprend donc aujourd’hui qu’Emmanuelle Chriqui incarnera la nouvelle Lana Lang-Cushing dans la série. L’actrice canadienne est surtout connue pour son rôle de Sloan dans Entourage. On a aussi pu la voir dans 5 épisodes de Mentalist, dans laquelle elle prêtait ses traits à Lorelei Martins.

Dans les comics, le personnage de Lang était le premier amour de Clark Kent pendant son adolescence, avant que celui-ci ne devienne Superman. Elle a une place importante dans l’histoire car elle fait partie des influences majeures qui forgent la personnalité du jeune homme. Selon Deadline, dans Superman & Lois, Lang, agent de crédit à la banque de Smalville, restaurera son amitié avec Clark « pendant l’une des périodes les plus difficiles de sa vie ».

Comme c’est le cas pour la plupart des personnages principaux de la série, celui de Lang a déjà eu droit à plusieurs interprétations par le passé, que ce soit à la télévision ou au cinéma. Dans Smalville, elle était jouée par Kristin Kreuk, tandis qu’Annette O’Toole lui prêtait ses traits dans Superman III.

Normalement prévue pour cette année, on ne sait pas encore si le retard du tournage repoussera la sortie de la série jusqu’à l’année prochaine.