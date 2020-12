Superman & Lois : une nouvelle bande-annonce pour la série superhéroïque

La CW a partagé une nouvelle bande-annonce de la série "Superman & Lois" dans laquelle on découvre des images inédites du show.

Superman & Lois : la cape et l'épais

Le Arrowverse a dû changer de nom cette année après la fin, justement, de Arrow, conclue début 2020 avec sa saison 8. Nous parlons donc maintenant de CWverse. Ce monde de superhéros se déplume néanmoins petit à petit avec les fins prochaines de Supergirl au bout de 6 saisons et de Black Lightning à l'issue de sa saison 4. Il reste bien Flash, Batwoman et Legends of Tomorrow, mais il est temps pour la CW de relancer son univers étendu. Ce sera bientôt le cas avec une nouvelle série basée sur le fer de lance de l'écurie DC Comics avec Batman : Superman !

Le héros a connu déjà plusieurs adaptations en séries à la télé avec Smalville et Lois & Clark : Les Nouvelles Aventures de Superman. Il revient aujourd'hui avec Superman & Lois. Les deux héros sont joués par Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch dont les personnages ont déjà été introduits dans Supergirl et dans le super crossover Crisis on Infinite Earths.

Aujourd'hui, ils sont seuls à la tête de leur propre programme. Le couple devra gérer leur vie de famille avec leurs enfants Jonathan et Jordan, incarnés à l'écran par Jordan Elsass et Alexander Garfin. Emmanuelle Chriqui incarnera la nouvelle Lana Lang-Cushing alors que Dylan Walsh sera le Général Lane.

Superman & Lois ©The CW

La CW a partagé aujourd'hui un nouveau trailer qui nous en dit plus sur les intentions de la série.

Rien de plus fort que la famille

Le couple emblématique, après les événements du crossover, est maintenant parent de deux adolescents. Après un événement tragique ayant eu lieu à Metropolis, Clark et Lois décident de déménager à Smallville alors qu'ils s'attaquent à la parentalité en plus de leurs responsabilités de super-héros et de journaliste de renommée mondiale. Superman & Lois mettra donc en avant la difficulté de mener une vie de famille normale dans des circonstances aussi exceptionnelles.

Superman & Lois ©The CW

On en sait plus sur l'intrigue

La première bande-annonce de Superman & Lois donne un aperçu pas très clair de son intrigue, mais offre plutôt une approche conceptuelle. On entend la voix off de Clark qui parle de plusieurs thèmes importants, avec, en toile de fond, encore et toujours, la famille. Comme il le confie, "Ce que l'on pensait perdu peut être retrouvé dans sa famille.". Dans ce même ordre d'idée, nous découvrons enfin officiellement les premières images de Jonathan et Jordan Kent.

Le premier est décrit comme un garçon gentil et droit, alors que Jordan est peut-être plus intelligent mais plus victime d'anxiété. Sans aucun doute, ces différences de caractère donneront lieu à des intrigues intéressantes, et il sera passionnant de voir comment Clark et Lois interagiront avec leurs fils adolescents. Leur présence dans la bande-annonce semble souligner à quel point ils comptent pour Clark, ce qui pourrait créer une intrigue intéressante pour le héros. Il a aujourd'hui plus de personnes à protéger et il devra faire des choix pour ne pas mettre tout ce beau monde en danger.

Le premier épisode de Superman & Lois sera diffusé sur la CW le 23 février 2021. Aucune chaîne française n'est encore officiellement attachée à la diffusion dans l'hexagone, mais on peut penser que le programme, comme de nombreux show de la CW, pourrait apparaître finalement sur le catalogue de Netflix.