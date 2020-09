Supernatural : des images inédites de la fin dans un trailer étendu

C'est bientôt l'heure de tirer sa révérence pour "Supernatural". Une nouvelle bande-annonce inédite nous en dévoile plus sur la fin de la série, qui débutera le 8 octobre sur la CW aux Etats-Unis.

Supernatural ravive la chasse aux sorcières

Supernatural est une série diffusée sur la CW depuis 2005. Elle a été créée par Erik Kripke, l'homme derrière The Boys. On y suit Sam (Jared Padalecki) et Dean (Jensen Ackles) Winchester, deux tueurs de créatures surnaturelles, qui traversent l'Amérique à la recherche du démon qui a tué leur mère. Ils font alors face à toutes sortes de monstres fantastiques plus ou moins inspirés du folklore horrifique du pays et de la littérature.

Avec plus de 300 épisodes à son palmarès, la série peut s'enorgueillir d'avoir accueilli de nombreux acteurs de talent. On y a croisé, entre autres, Jeffrey Dean Morgan, Adrianne Palicki, Samantha Smith, Sterling K. Brown, Katie Cassidy et Lauren Cohan. Pourtant, après 15 ans de bons et loyaux services du côté du bien, il va être temps d'éteindre la lumière.

Winchester promise

C'est en effet dès le 8 octobre prochain que l'on pourra voir le premier des 7 épisodes qui marqueront la fin de la série. Le tout dernier épisode sera quant à lui diffusé le 18 novembre. Un jour qu'attendent et redoutent les nombreux fans des frangins Winchester.

En attendant, la CW pense à eux et a dévoilé un nouveau et long trailer de cette fin à venir. On y voit des météorites qui s’apprêtent à dévaster la terre, un plan sanguinolent qui rappelle Seven, et un Dieu qui ne semble pas le moins du monde impressionné par les Winchester. Il faut dire que, comme il le rappelle, il contrôle l'espace et le temps, et ils pensent qu'ils peuvent le tuer ? L'idée le fait doucement marrer. La mission finale de la fratrie est pourtant des plus simples : ils doivent sauver le monde.

Partis, mais pas loin

Pour ceux qui regrettent déjà de ne plus voir les deux acteurs dans les rôles qui les ont rendus célèbre, sachez qu'ils reviendront très rapidement sur vos petits écrans. Jared Padalecki incarnera en effet le héros de Walker, le reboot de Walker, Texas Ranger. Jensen Ackles intégrera quant à lui l'équipe des super-héros malades de The Boys dans la saison 3.

Les derniers exploits de l'équipe de Supernatural sont à découvrir dès le 8 octobre sur la CW et en US+24 sur Série Club.