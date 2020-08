Supernatural : la bande-annonce des derniers épisodes révélée

Après 15 ans et autant de saisons, "Supernatural" va bientôt faire ses adieux. The CW vient de mettre en ligne la bande-annonce des 7 derniers épisodes de la série. Ils seront diffusés à partir du 8 octobre prochain sur la chaîne américaine. Attention car cet article contient des spoilers sur la quinzième saison de la série !

De quoi parle Supernatural ?

Supernatural est une série qui mélange le fantastique et l’épouvante. L’intrigue suit les aventures de deux frères, Sam et Dean Winchester, des chasseurs de créatures surnaturelles qui sillonnent les États-Unis et enquêtent sur des phénomènes paranormaux. S’ils affrontent toutes les créatures mal intentionnées qu’ils croisent sur leur chemin, ils espèrent mettre la main sur le démon responsable de la mort de leur mère, vingt ans plus tôt.

Les phénomènes paranormaux sur lesquels les deux frères enquêtent au cours de leurs aventures sont souvent issus du folklore, des superstitions, mythes et légendes américaines. Les créatures que l’on peut y voir sont inspirées des monstres surnaturels comme les fantômes, les loups-garous, les démons, les vampires… En général, chaque épisode se déroule dans un lieu différent du pays, dans lequel les deux frères mènent une enquête distincte sur un phénomène paranormal.

Supernatural a été créée par Erik Kripke, à qui l’on doit entre autres depuis l’année dernière The Boys. Ce sont Jared Padalecki et Jensen Ackles qui incarnent les deux frères au centre de l’histoire. On peut aussi y voir dans la première saison Jeffrey Dean Morgan, Adrianne Palicki ou Samantha Smith. D'autres acteurs qui ont acquis une plus grande notoriété par la suite sont aussi apparus dans la série dans les saisons suivantes, comme Sterling K. Brown, Katie Cassidy ou Lauren Cohan.

Un dernier road-trip pour les frères Winchester dans la bande-annonce des derniers épisodes de Supernatural

Baby sera bientôt de sortie pour un dernier road trip. Pour annoncer l’arrivée des 7 derniers épisodes de Supernatural, The CW vient de dévoiler un court teaser. On peut entre autres y voir Castiel rappeler à Dean les sacrifices personnels qu’il a dû faire au cours des années, Dean porter sa fameuse robe de chambre rose ou Jack accepter sa propre mission. Le teaser fait aussi la part belle aux moments d’émotion entre les deux frères, comme au tout début, lorsque Sam dit à Dean « Toute ma vie, tu m’as protégé. C’est la seule chose que j’ai jamais connue qui ait été vraie. » On peut imaginer que les derniers épisodes d’une série aussi longue seront remplis d’émotion et de moments comme celui-ci.

Le tournage de la fin de Supernatural a repris

Supernatural a aussi été impactée par le coronavirus, puisque la production de la dernière saison n’était pas finie lorsque la pandémie a pris de l’ampleur, et avait donc due être mise en pause. Mais face à l’inquiétude des fans, Andrew Dabb, l’un des producteurs exécutifs de la série, avait tenu à rassurer tout le monde en mars dernier en déclarant :

Nous, The CW et Warner Bros avons la ferme intention de reprendre le tournage et de finir la série. Ce n’est pas une question de ‘si’, c’est une question de ‘quand’.

Et comme on a pu le voir grâce à différentes photos des coulisses partagées sur les réseaux sociaux, les équipes de production et les membres du casting sont maintenant de retour à Vancouver pour terminer ce qu’ils ont commencé il y a 15 ans. Le tournage devrait donc se terminer bientôt.

Le dernier épisode de Supernatural sera diffusé le 19 novembre prochain. Avant cela, on pourra découvrir un épisode rétrospectif spécial d’une heure intitulé Supernatural: The Long Road Home.