Supernatural : les acteurs disent adieu à la série

"Supernatural" quittera définitivement l'antenne le 18 novembre après 15 longues saisons. Le dernier jour de tournage a eu lieu il y a quelques jours. Les acteurs et le showrunner se sont exprimés sur la fin de cette aventure hors du commun.

Supernatural : une longévité au-delà du réel

Supernatural est une série diffusée sur la CW depuis 2005. Elle a été créée par Erik Kripke, l'homme derrière The Boys. Elle compte 15 saisons et 320 épisodes !

On y suit les aventures de Sam (Jared Padalecki) et Dean (Jensen Ackles) Winchester, deux frères qui ont la particularité d'être également tueurs de créatures surnaturelles. Même s'ils ont beaucoup de travail partout en Amérique, ils n'en oublient pas de rechercher le démon qui a tué leur mère. Ils font alors face à toutes sortes de monstres fantastiques plus ou moins inspirés du folklore horrifique du pays et de la littérature.

On a pu y croiser au casting Jeffrey Dean Morgan, Adrianne Palicki, Samantha Smith, Sterling K. Brown, Katie Cassidy et Lauren Cohan. La série est la plus longues jamais produite par la CW. Pourtant, après 15 ans à l'antenne, le show va bientôt quitter l'écran.

Les larmes au pieu

Si les fans dévastés se préparent déjà à dire au revoir à leur fratrie préféré, il en est de même pour l'équipe de production. Le dernier jour de tournage de la série s'est déroulé le 8 septembre. Acteurs et showrunner ont confié leur tristesse sur les réseaux sociaux lors de cette journée pas comme les autres.

Jensen Ackles confie qu'il s'est levé à 6h et que l'alarme s'est éteinte avec un son lourd. Cette journée marquait la dernière d'une aventure de 15 ans qui a changé sa vie. "A ceux avec qui j'ai travaillé au cours de cette aventure, et à ceux qui nous ont regardé et soutenu... Vous n'aurez jamais la pleine mesure de ma gratitude envers vous. "Merci" ne suffit pas. Il n'y a tout simplement pas de mots." confie-t-il avec émotion. Pour illustrer son message, l'acteur partage des photos prises sur le tournage ce dernier jour. On y voit la célèbre Chevrolet Impala noire qui les aura suivis, lui et son frère, jusqu'au bout de l'aventure paranormale. Le dernier cliché le montre avec son frère télévisuel qui est devenu, avec le temps, un véritable ami.

Le regard au bord des larmes, Jared Padalecki partage lui aussi une photo alors qu'il se rend sur ce dernier jour de tournage. Son dernier en tant que Sam Winchester. Ce qu'il ressent ? "Forcément, j'ai la tête qui tourne et mes émotions sont stratosphériques, mais il reste encore un peu de temps au compteur." Il remercie les fans pour "toute cette incroyable quantité d'amour et de soutien qui nous a été adressée, en ces dernières heures."

Le créateur de Supernatural, Eric Kripke a joué la carte de la nostalgie en partageant la première scène tournée du show il y a plus de 15 ans.

Lui aussi pense aux fans et à l'équipe. "Il n'y a pas de mots pour exprimer combien je vous suis reconnaissant et vous aime tous." dit-il dans son message. Il rajoute enfin une phrase cryptique : C'est seulement fini quand on le décide. Doit-on y voir une porte ouverte à un retour ? Jensen Ackles a déjà confié il y a quelques jours qu'il n'écartait pas l'idée de revenir dans quelques années, pourquoi pas pour une saison spéciale de quelques épisodes. Donc toutes les interprétations sont possibles.

Ce qui est sûr à 100%, c'est que la saison 15 revient enfin le 8 octobre prochain, et qu'il ne reste que 7 épisodes à découvrir. Le grand final sera quant à lui diffusé le 18 novembre et le lendemain en France en US+24 sur Série Club.