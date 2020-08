Supernatural : on connaît enfin la date de diffusion de la fin de la série

“Supernatural” va quitter l’antenne pour toujours après plus d’une décennie de bons et loyaux services. Après des mois de doutes, la CW a enfin annoncé la date de leur au revoir.

Deux frères et un destin

Avant de cocréer la série The Boys, Eric Kripke imagine en 2005 un show qu’il souhaite faire durer 5 saisons. Pas plus. Il en durera finalement 15, atteignant le nombre impressionnant de 320 épisodes ! Un succès colossal qui fait les beaux jours de la CW, la chaîne américaine propriété de ViacomCBS et de WarnerMedia.

Cette série, bien sûr, c’est Supernatural. On y suit les aventures de Sam (Jared Padalecki) et Dean Winchester (Jensen Ackles), des chasseurs de démons en tout genre. Ils traversent l’Amérique dans leur célèbre Chevrolet Impala noire pour enquêter sur les phénomènes paranormaux et se débarrasser des fantômes, loups-garous, démons, vampires et autres réjouissances qui croisent leur chemin. Au début de la saison 1, ils partent surtout à la recherche de leur père John (Jeffrey Dean Morgan), celui qui leur a tout appris et fait d’eux des guerriers du surnaturel. Ce dernier était en quête du démon qui a tué sa femme 20 ans plus tôt. En résumé, les enfants partent à la recherche de leur paternel, lui-même à la recherche du tueur de son épouse. Une vraie histoire de famille digne des plus grandes sagas !

Et c’est justement ce qui fait le charme de cette série qui, au-delà de sa constante dans la fantasy, sait créer des liens forts entre les personnages et les spectateurs. On a vite fait de s’identifier à eux, et c’est aussi ce qui explique le succès. Le show se démarque également par sa B.O très rock'n’roll, un genre cher à Kripke, son créateur. On peut donc souvent y entendre des groupes cultes comme ACDC, les Rolling Stones, les Doors ou Led Zeppelin.

Supernatural et ses fans morts de fin

Supernatural est une des séries les plus révérées par les fans du monde entier. On ne dure pas 15 ans par hasard, c’est évident. Une longévité exceptionnelle qui en fait le show le plus long de l’histoire de la CW. Pas sûr que ce record soit d’ailleurs battu de sitôt. A voir si les séries DC, telle Supergirl, pourront au moins les égaler, mais rien n’est moins sûr.

Ceci dit, les frères Winchester tirent donc leur révérence et rangent leur Chevrolet au garage en 2020. Ils devaient au départ faire leurs adieux en début d’année, mais, épidémie de Covid oblige, le tournage a dû être arrêté alors que les deux épisodes finaux n’étaient pas encore tournés. La tuile, et une belle crise de nerf pour les fans aux aguets. Ce calvaire d’attente est pourtant presque terminé puisque la CW a enfin annoncé la date de diffusion de ces deux épisodes finaux. Ce sera le 19 novembre. En France, la série est diffusée en H+24 sur Série Club, donc le 20 novembre.

La chaîne perd là un de ses programmes phares, mais peut toujours compter sur des mastodontes comme Flash, Les 100 et Riverdale pour faire monter les audiences.

Quant aux interprètes des frères Winchester, ils ont vite fait de rebondir ailleurs. Jared Padalecki sera en effet le héros de Walker, le reboot de Walker, Texas Ranger. Jensen Ackles a lui annoncé récemment qu’il intégrait le casting de la saison 3 de The Boys. Jeffrey Dean Morgan continue de couler des jours pas spécialement très heureux dans la série The Walking Dead. Il y incarne, depuis la fin de la saison 6, le personnage de Negan, tyran sans scrupule à la batte de baseball assoiffé de sang et ennemi juré de la bande à Rick Grimes.

RDV le 19 novembre pour un dernier adieu !