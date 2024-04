Supernatural : bientôt un retour de la série ?

Après quinze ans, "Supernatural" a eu droit à un dernier épisode en 2020. À moins que le show ne revienne pour donner une nouvelle fin à l’histoire des frères Winchester.

Supernatural pourrait revenir

Parmi les séries sorties dans les années 2000, Supernatural est l’une de celles ayant eu la plus belle longévité. Le show, créé par Eric Kripke et centré sur deux frères chasseurs de créatures surnaturelles à la recherche du démon responsable de la mort de leur mère, a eu droit à quinze saisons. Celles-ci ont été diffusées de 2005 à 2020. Cela fait donc maintenant quatre ans que Supernatural a tiré sa révérence.

Depuis ce temps, le spin-off The Winchesters, qui s’intéressaient à John et Mary Winchester, est venu enrichir l’univers créé par Eric Kripke. The CW a toutefois annulé ce spin-off après une saison. Mais les fans de l'univers pourraient avoir droit à une suite de l’histoire de Sam et Dean.

Jared Padalecki et Jensen Ackles sont partants, à une condition

L’interprète de Sam, Jared Padalecki, a récemment donné une interview à Collider dans le cadre de la sortie de la nouvelle saison de Walker. Le média en a profité pour lui demander des nouvelles d’un potentiel retour de Supernatural. Et l’acteur a clairement expliqué que lui et Jensen Ackles (qui incarne Dean dans la série) étaient très intéressés par l’idée de poursuivre l’histoire des deux frères. Mais seulement si la nouvelle intrigue en vaut la peine :

Jensen et moi sommes tellement attachés à la série que nous avons faite ensemble pendant 15 ans que nous ne voulons pas y retourner juste pour y retourner. (…) Si et quand Supernatural revient, on le fera avec le cœur. Et on passera tout le temps nécessaire pour nous assurer que cette suite est aussi fidèle que possible à l’univers, aux fans, à l’histoire et aux personnages.

Les deux stars du show veulent donc s’assurer de ne pas décevoir les fans s’ils rejouent Sam et Dean Winchester. Mais ce retour est donc en tout cas une réelle possibilité. Jared Padalecki a d’ailleurs poursuivi en résumant sa pensée. Il a ainsi expliqué que lui et Jensen Ackles ont simplement besoin de temps pour préparer et tourner ce potentiel nouveau chapitre.

Quelle forme prendrait cette potentielle suite ?

Jared Padalecki s’est aussi exprimé sur la forme que prendrait ce potentiel retour des frères Winchester. Si cette suite se matérialise, sera-t-elle une série ? Une mini-série ? Un film ? L’acteur n’a pas donné de réponse à ces questions. Mais il a affirmé être ouvert à toutes ces possibilités. Du moment qu'une nouvelle histoire est racontée : "Je me sens tellement protecteur envers Supernatural que si l’histoire est bien, je me fiche de savoir comment on la partagera avec le monde".

Les fans de Supernatural peuvent se montrer optimistes quant à un éventuel retour de Sam et Dean. Reste à savoir si Jared Padalecki et Jensen Ackles pourront dégager un créneau dans leur emploi du temps afin de tenter de développer la suite de l’histoire des deux frères.