Supernatural : un préquel est en préparation

En novembre dernier, la série "Supernatural" a touché à sa fin. Les fans seront cependant ravis d'apprendre que l'univers a des chances de revenir bientôt sur le petit écran car une série sur Mary et John Winchester est en préparation.

Supernatural s'en est allée après 15 saisons

Au dernier trimestre de l'année 2020, les frères Winchester incarnés par Jared Padalecki et Jensen Ackles ont vu leur aventure trouver un point final. Durant quinze saisons, ils auront combattu de nombreux ennemis à travers les États-Unis. La longévité de Supernatural parle pour elle. On n'atteint pas un tel total sans avoir des beaux arguments à mettre en valeur. Pour rappel, la série suivait Sam et Dean dans leurs enquêtes à travers le pays pour s'attaquer à des phénomènes paranormaux divers et variés. Ils avaient aussi en tête de retrouver la trace du démon responsable de la mort de leur mère. La fin de Supernatural n'ouvrait pas la porte à un retour du duo dans une suite. Mais cela ne veut pas dire pour autant que l'univers va être abandonné.

The Winchesters : un préquel sur Mary et John

Deadline révèle qu'une nouvelle série est en préparation du côté de The CW. L'acteur Jensen Ackles et sa femme Danneel Ackles ont monté leur société de production, Chaos Machine Productions, et se sont associés avec Warner pour continuer d'exploiter le potentiel de Supernatural. Cette nouvelle création s'appelle The Winchesters et se déroulera avant les événements de la série originale. Ce préquel s'intéressera aux parents, John et Mary Winchester, que l'on connaît déjà sous les traits de Jeffrey Dean Morgan et Samantha Smith.

Durant la saison 4, Matt Cohen et Amy Gumenick avaient incarné des versions jeunes des parents lors d'un épisode dans le passé. Seront-ils rappelés ? Un possible retour n'est pas exclure. Cette histoire d'amour fantastique sera racontée du point de vue de Dean et l'interprète de ce dernier va faire son retour pour incarner vocalement le narrateur.

Supernatural ©The CW

Le concept va forcément intéresser les fans mais l'affaire n'est pas totalement lancée. Pour l'heure, seule la commande d'un scénario a été faite. Il n'est pas encore question d'un pilote ni même d'une saison entière. Eric Kripke, le créateur de la série initiale, n'a pas tardé à exprimer son soutien sur Twitter. S'il n'est pas impliqué dans ce préquel, il en dit déjà le plus grand bien :

Quand Jensen Acleks m'a parlé la première fois de l'histoire, j'ai adoré. Lui et Danneel Harris et Robbie Thompson sont les personnes parfaites pour le faire (l'autre personne parfaite est trop occupée par la série Walker). Merci de reprendre le flambeau les gars, vous allez tout déchirer. Je suis fier de vous.