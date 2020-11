Sur la piste de l’Éventreur du Yorkshire : la nouvelle série Netflix sur un fait divers sanglant

Enquêtes criminelles, faits divers sordides, affaires non résolues... Netflix aime aborder tout ça dans des documentaires qui trouvent toujours leur public. Pour cette fin d'année, la plateforme va mettre en ligne "Sur la piste de l’Éventreur du Yorkshire". Découvrez la bande-annonce.

Lancez-vous sur La piste de L'Éventreur du Yorkshire

Netflix continue de piocher dans des faits divers connus pour alimenter son catalogue de titres originaux. Le public se montre toujours intéressé à l'idée de plonger dans les coulisses de meurtres qui ont fait la une des journaux. Le filon est quasiment inépuisable, tant qu'il y aura des crimes, il y aura l'opportunité de faire des documentaires dessus. Netflix a dernièrement sorti deux titres qui ont eu du succès.

En septembre, L'Affaire Watts : chronique d’une tuerie familiale émouvait tout le monde en revenant sur l'assassinat d'une femme et de ses enfants par le père de famille. On a ensuite eu Le Crime du Carmel Country Club, retour sur un dossier qui n'a jamais trouvé de résolution et qui abordait la troublante mort d'une femme de la haute bourgeoisie argentine.

La période des fêtes de fin d'année n'est absolument pas propice à ce genre d'histoires mais la plateforme tentera le coup de la contre-programmation pour ceux qui sont allergiques aux bons sentiments des films de Noël. Le 16 décembre seront mis en ligne sur Netflix les épisodes de la mini-série documentaire Sur la piste de l’éventreur du Yorkshire. Rien que le titre donne le ton !

Sur la piste de l’Éventreur du Yorkshire © Netflix

Retour sur ce fait divers

Longtemps après les crimes marquants de Jack L'Éventreur, la Grande-Bretagne a connu un autre tueur dans le genre avec L'Éventreur du Yorkshire. Derrière ce surnom se cache Peter Sutcliffe, un homme qui a tué une première femme en 1975, à Leeds. Sa victime a été retrouvée éventrée, provoquant un véritable effroi chez les locaux. Ce qui aurait pu être juste un crime isolé n'en était finalement pas un.

Depuis celui-ci et jusqu'au début des années 80, l'homme a tué en tout 13 femmes et a tenté d'en agresser d'autres qui en sont sorties vivantes, heureusement. Sutcliffe a sévi dans tout le Nord du pays, créant un climat d'insécurité chez les femmes. Ses meurtres étaient reconnaissables entre mille : les victimes, une fois assommées et incapables de fuir, étaient attaquées à l'arme blanche. L'état des cadavres choqua le pays. Si les victimes étaient souvent des prostitués, elle n'étaient pas les seules à être visées.

L'Éventreur expliqua, lors de son procès, qu'il avait été poussé par la voix de Dieu pour nettoyer les rues des femmes de joie. En 1981, il est condamné à la prison à perpétuité, ainsi qu'à un passage en hôpital psychiatrique pour soigner ses problèmes mentaux. Cette année, il est mort derrière les barreaux après avoir été contaminé par la COVID-19. Il s'en est allé à l'âge de 74 ans, relançant à cette occasion les médias sur son sujet.

Sur la piste de l’Éventreur du Yorkshire © Netflix

Si vous ne connaissez pas cette affaire, Netflix se chargera de vous faire connaître son contenu avec sa mini-série. Sur la piste de l’éventreur du Yorkshire présentera des images d'archives de l'époque mais aussi des témoignages de femmes, spécialistes et policiers. Il ne sera pas question de jouer sur le suspense, parce qu'on sait quelle est l'identité du tueur et qu'il a été arrêté. Mais nous allons plutôt découvrir sa croisade meurtrière, pas à pas, du point de vue de ceux qui ont vécu avec la peur au ventre. La bande-annonce lâchée par la plateforme donne un avant-goût de ce qui nous attend et ça promet !