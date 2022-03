Sur ordre de Dieu : Disney+ dévoile la bande-annonce de sa mini-série avec Andrew Garfield

Avec Andrew Garfield au casting, Disney+ est sûre d'attirer les foules. La plateforme de streaming dévoile la bande-annonce du thriller "Sur ordre de Dieu", série réservée à un public averti.

Une enquête horrifique pour Andrew Garfield

L'ancien Spider-Man possède une place attitrée dans le catalogue Disney+. Andrew Garfield, l'une des deux têtes d'affiche de Dans les yeux de Tammy Faye distribué sur Disney+ récemment, continue son ascension. Si on a pu le voir chez Netflix pour le musical Tick, Tick... Boom!, pour lequel il a reçu une nomination aux Oscars, c'est sur la plateforme aux grandes oreilles de Mickey qu'il fera prochainement son retour. Le comédien campe le rôle d'un enquêteur dans une nouvelle mini-série, intitulée Sur ordre de Dieu et destinée à la rubrique Star de Disney+.

Basée sur des faits réels retranscrits par Jon Krakauer dans le livre éponyme, Sur ordre de Dieu raconte l'horreur de deux meurtres. Ceux d'une femme et de son enfant assassinés chez eux. Dans un contexte où le fondamentalisme religieux est omniprésent au sein d'une petite ville de l'Utah, l'enquêteur Jeb Pyre s'interroge face aux secrets que garde l'Église. Il plonge au cœur de l'horreur, et remet en question sa foi.

Jeb Pyre (Andrew Garfield) - Sur ordre de Dieu ©Disney+

Une ambiance glauque, qui rappelle la série True Detective où deux inspecteurs (Matthew McConaughey et Woody Harrelson dans la saison 1) enquêtent sur des meurtres liés à des phénomènes anormaux. Mais avec cette nouvelle proposition de Disney+, les faits seraient avérés et c'est ce qui glace encore plus le sang.

Un beau casting

En compagnie d'Andrew Garfield, on retrouve un casting pour le moins alléchant. Après le thriller Fresh disponible sur Disney+, l'actrice britannique Daisy Edgar-Jones fait partie des protagonistes principaux de la série. Sam Worthington (Avatar), Denise Gough, Wyatt Russell, Billy Howle, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin et Seth Numrich sont également présents. Ainsi que Chloe Pirrie vue dans Le Jeu de la Dame, et Sandra Seacat.

Les premières images annoncent un thriller froid et fascinant. Par ses mystères non résolus et son atmosphère pesante causée par un lien étroit entre le meurtre et la religion, Sur ordre de Dieu attise la curiosité. La série devrait sortir en avril prochain sur Disney+, en même temps que sa diffusion sur Hulu aux États-Unis !