Surprise, cette série comique française culte revient très bientôt !

En France, "Bref." a été l’une des séries les plus populaires du début des années 2010. Treize ans après la diffusion de son dernier épisode en date, le show créé par Kyan Khojandi et Bruno Muschio va très bientôt faire son grand retour.

Bref., une série qui a marqué son époque

Diffusée pendant l’émission Le Grand Journal sur Canal+ de 2011 à 2012, Bref. racontait tout au long de ses 82 épisodes le quotidien ordinaire d’un trentenaire. On y suivait ainsi un homme au nom inconnu alors qu’il naviguait dans la vie d’un célibataire cherchant l’amour à Paris.

Bref. est vite devenue un énorme phénomène culturel lors de sa diffusion. Comme rapporté à l’époque par Télé-Loisirs, la série a même permis au Grand Journal de battre un record d’audience en 2011, avec 2,5 millions de téléspectateurs. Nombreux seront donc ceux ravis d’apprendre que la série culte va faire son retour surprise.

Une deuxième saison arrive !

Via un communiqué, Disney a révélé que Bref. allait revenir pour une nouvelle saison ! Celle-ci sera donc diffusée sur la plateforme de streaming de la firme aux grandes oreilles, Disney+. Il y a aura toutefois un changement majeur puisque la série reviendra dans un format plus classique. Ainsi, elle sera cette fois découpée en six épisodes de trente minutes.

Autrement, le synopsis de la nouvelle saison de Bref. affirme que celle-ci réunira les ingrédients qui ont fait le succès des premiers épisodes. On retrouvera donc le principal protagoniste alors qu’il nous partagera de nouveau son regard sur la vie. Le synopsis nous promet de nouvelles « situations à la fois hilarantes, émouvantes et grinçantes ». On devrait également y retrouver la « narration rythmée » et l’ « identité visuelle » des précédentes saisons.

Un gros casting et une sortie imminente

Kyan Khojandi sera donc de retour dans le rôle du principal protagoniste. Et il sera loin d’être le seul à revenir. Car on pourra retrouver de nombreux visages vus dans les précédentes saisons de Bref.. Ainsi, Baptiste Lecaplain, Bérengère Krief, Alice David, Keyvan Khojandi et Mikaël Alhawi seront tous encore de la partie. Il y aura aussi de nombreux nouveaux acteurs bien connus du public français, comme Alexandre Astier, Jean-Paul Rouve et Jonathan Cohen.

Le retour de Bref. va donc être particulièrement attendu. Mais les fans n’auront pas à patienter très longtemps pour découvrir les nouveaux épisodes. Car ils sortiront dès le vendredi 14 février prochain sur Disney+ ! Ses créateurs sont donc parvenus à garder secret le développement de la suite de série, et à nous surprendre en annonçant cette deuxième saison seulement quelques jours avant sa sortie.