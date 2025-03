Surprise, Netflix annule cette série pourtant très populaire

Alors que "The Recruit" a encore réalisé de bons scores d’audiences avec sa deuxième saison, Netflix a pris la décision surprenante de ne pas renouveler la série d’espionnage.

Malgré sa popularité…

Lancée en décembre 2022 sur Netflix, The Recruit nous faisait suivre un jeune avocat qui découvre le monde de l’espionnage lorsqu’il commence à travailler pour la CIA. Chargé de s’occuper d’une ancienne source de l’agence qui menace de révéler d’importants secrets, il se retrouvait vite plongé dans une mission pleine de danger.

The Recruit est devenue l’une des séries les plus populaires de Netflix en 2022. Le géant du streaming a donc logiquement donné son feu vert pour le développement de nouveaux épisodes. Le deuxième chapitre du show créé par Alexi Hawley a été dévoilé en janvier dernier. Mais malgré ses bons scores d’audience, la série ne se poursuivra pas.

… The Recruit annulée par Netflix

The Hollywood Reporter rapporte que Netflix a décidé d’annuler The Recruit. La série n’aura donc pas de saison 3. Colton Dunn, l’interprète de Lester Kitchens, a confirmé la nouvelle sur son compte Threads en avouant être très déçu de cette décision.

Cette nouvelle arrive moins de six semaines après la sortie de la saison 2 de la série. Et il s’agit d’une surprise. Car ce deuxième chapitre a très bien marché parmi les abonnés Netflix. Comme le rapporte Deadline, il a récolté 5,9 millions de vues la semaine de sa sortie. Ce qui l’a placé en deuxième position des programmes les plus vus en streaming sur cette période, derrière The Night Agent. La suite de The Recruit a même fait encore mieux pour sa deuxième semaine, avec 6,1 millions de vues.

Le créateur de la série était pourtant optimiste

Dans une interview avec Deadline en janvier dernier, Alexi Hawley s’était également dit optimiste sur la possibilité de voir une troisième saison. La décision de Netflix va donc sans doute provoquer à la fois la surprise et la colère de nombreux abonnés de la plateforme.

Dans son message sur Threads, Colton Dunn explique quant à lui qu’il est donc désormais à la recherche d’un nouveau travail. De son côté, Noah Centineo sera visible au cinéma cette année. Il sera à l’affiche du nouveau film d’Alex Garland. Un an après Civil War, le cinéaste dévoilera bientôt Warfare. Le long-métrage sortira le 11 avril prochain aux États-Unis. En revanche, il n’a pas encore de date de sortie en France.