Survive : découvrez la bande-annonce de la série avec Sophie Turner

Sophie Turner et Corey Hawkins sont lâchés en pleine nature et doivent se débrouiller pour rester en vie dans "Survive". L'une des créations originales de la plateforme Quibi se montre dans une nouvelle bande-annonce assez prometteuse et spectaculaire.

Les plateformes de SVDO redoublent d'inventivité (ou pas) pour créer du contenu original qui va animer leur catalogue et faire venir des abonnés. Le marché commence à voir les offres se multiplier et on ne sait parfois plus où donner de la tête ni quand sortir notre carte de crédit. D'autres services dans la lignée des actuels vont arriver prochainement. Puis il y a Quibi, créée par Jeffrey Katzenberg. L'ingénieuse idée derrière cette plateforme est de s'attaquer à un objet qui est indispensable dans notre quotidien : nos smartphones. Quibi ne sera accessible que sur ces très petits écrans et va proposer du contenu adapté. Elle ne boxe pas dans la même catégorie que Netflix et les autres, ce qui sera son point fort. Mais ce vecteur de diffusion n'est en rien un obstacle pour faire preuve d'ambition. Survive est l'une des créations à venir et elle n'a vraisemblablement pas à rougir face à ce qu'on voit ailleurs.

Sophie Turner et Corey Hawkins se gèlent dans Survive

Sophie Turner de Game of Thrones, et des derniers X-Men sera la star du projet. Dans cette adaptation du roman éponyme d'Alex Morel, elle campera Jane, une jeune femme instable qui survit à un crash d'avion en pleines montagnes enneigées du Colorado. Avec Paul (Corey Hawkins), ils sont les deux seuls encore en vie après le drame. Leur entente sera déterminante pour se sortir de cette situation et les péripéties vont leur donner quelques sueurs froides. Entre une nature hostile qui va leur envoyer une petite avalanche dans la tronche et des loups qui se feront un plaisir de les manger (on pense directement au film Le Territoire des loups, même si nous ne devrions pas nous approcher de son intensité), ils auront de quoi s'occuper.

Le périple s'annonce spectaculaire et Survive a l'air d'avoir une allure assez sympathique, en plus de proposer quelques séquences solides visuellement. Un bon point, alors qu'on parle de contenu qui doit être délivré sur des écrans de téléphone. La série sortira le 6 avril prochain, lors du lancement de Quibi aux USA. On ne sait pas à quelle date la France aura accès à ce service.