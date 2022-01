Suspicion : Apple dévoile le trailer de la série avec Uma Thurman

Le service de streaming Apple TV+ lancera le 4 février la série "Suspicion" avec notamment Uma Thurman. Découvrez la bande-annonce du show qui s'annonce captivant.

Suspicion, les conséquences d'un kidnapping

Apple TV+ proposera très prochainement une série policière pour le moins intrigante. Le service a en effet dévoilé la bande-annonce de Suspicion (en une d'article). Le show mettra en scène quatre citoyens britanniques soupçonnés d'avoir enlevé un jeune homme. Pourtant, comme on peut le voir dans la bande-annonce, tous les quatre nient les faits et semblent totalement abasourdis par ces accusations. Ont-ils été piégés ? Ils vont en tout cas tout faire pour le découvrir, et travailler ensemble.

Suspicion s'annonce captivante en mettant en scène une enquête et tout ce qu'il y a autour. On peut voir l'importance des médias contactés par la mère du jeune homme enlevé, mais également les conséquences directes sur la vie des quatre accusés. Le seul moyen pour eux de retrouver leur vie d'avant sera de prouver leur innocente. Mais tout cela pourrait cacher un complot plus important. Est-ce un acte terroriste, politique ou autre ? Il faudra se rendre sur Apple TV+ pour le savoir.

Au casting de la série Apple

Bien qu'Uma Thurman soit certainement le nom le plus connu au casting de Suspicion, d'autres interprètes de talents sont présents. D'abord Kunal Nayyar, qui jouait Rajesh Koothrappali dans The Big Bang Theory, et Georgina Campbell, qu'on avait pu croiser dans Black Mirror. Les autres accusés sont joués par Elizabeth Henstridge (Marvel : Les Agents du S.H.I.E.L.D) et Tom Rhys-Harries (White Lines). Les enquêteurs, eux, sont portés par Angel Coulby (Dancing on the Edge) et Noah Emmerich. Ce dernier avait un rôle important dans l'excellente The Americans. Ce sont justement les mêmes producteurs (également derrière Homeland) qui ont dirigé cette nouvelle série d'Apple TV+.

Suspicion sera à découvrir à partir du 4 février. La série débutera avec les deux premiers épisodes, suivis d’un nouvel épisode chaque semaine pour un total de huit.