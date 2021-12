Suspicion : premières images de la série Apple avec Uma Thurman

Uma Thurman sera prochainement à l'affiche de la série "Suspicion". Une adaptation de la série israélienne "False Flag" que proposera en février le service de streaming Apple TV+. Découvrez les premières images.

Uma Thurman dans une série Apple

Lorsqu'on pense à Uma Thurman, deux rôles viennent en tête. D'abord celui de Mia Wallace dans Pulp Fiction, puis celui de la mariée dans Kill Bill. Deux rôles offerts par Quentin Tarantino et qui sont aujourd'hui ancrés dans la culture populaire. On est donc plutôt heureux de retrouver la comédienne dans une prochaine série : Suspicion. Un thriller créé par Rob Williams qui adapte là la série israélienne False Flag. Voici le synopsis :

Lorsque le fils d’une influente femme d’affaires américaine est kidnappé dans un hôtel à New York, les accusations se portent très vite sur quatre citoyens britanniques apparemment ordinaires, qui se trouvaient eux aussi dans cet hôtel la nuit de l’enlèvement. Lancés dans un jeu du chat et de la souris des deux côtés de l’Atlantique, ils tentent d’échapper à la National Crime Agency britannique et au FBI afin de prouver leur innocence. Peu à peu, ils réalisent qu’ils ne peuvent pas faire confiance à tout le monde. Qui se cache derrière ce mystérieux enlèvement ? Qui est seulement coupable de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment ?

Suspicion ©Apple

Les premières photos de Suspicion

Apple TV+ a en effet dévoilé les premières images de la série. Des photographies qui permettent de découvrir l'ambiance et les principaux interprètes. On retrouve donc bien Uma Thurman. Mais ce n'est pas elle qui est en tenue de mariée cette fois-ci. Evidemment il ne s'agit pas de faire un clin d'œil à Kill Bill, mais on ne peut s'empêcher de remarquer avec amusement la robe blanche portée ici par Georgina Campbell. La comédienne britannique avait notamment été vue dans Black Mirror et devrait avoir un rôle important dans Suspicion.

En plus des deux actrices, on retrouve Kunal Nayyar, qui jouait Rajesh Koothrappali dans The Big Bang Theory. Sont également présents Noah Emmerich (The Americans), Elyes Gabel (Scorpion), Elizabeth Henstridge (Marvel : Les Agents du S.H.I.E.L.D), Tom Rhys-Harries (White Lines) et Angel Coulby (Dancing on the Edge). La série sera à découvrir sur Apple TV+ à partir du 4 février et comportera huit épisodes.