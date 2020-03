Suspicion : Uma Thurman en premier rôle d'une série Apple TV+

L'actrice Uma Thurman vient d'être annoncée à la tête d'une nouvelle série AppleTV+. Remake d'un programme israélien, "Suspicion" semble porteuse d'une grande tension. On vous en dit plus.

L'excellente Uma Thurman vient d'être, selon Deadline, confirmée dans le premier rôle d'un thriller effréné. Le projet, adapté d'un programme israélien baptisé False Flag, porte le nom de Suspicion. AppleTV+, qui n'en finit décidément pas de recruter des talents prestigieux, diffusera la série. Suspicion a pour showrunner Rob Williams (Killing Eve). C'est Chris Long (Mentalist, Gilmore Girls) qui réalisera les épisodes.

La vengeance est un plat qui se mange froid

On connaît notamment l'actrice pour avoir campé Mia Wallace et Beatrix Kiddo chez Quentin Tarantino. Elle tiendra ici le rôle d'une business woman dans la tourmente. En effet, la série s'ouvre sur l'enlèvement de son fils, Léo. Dans cette dernière, le rapt filmé du jeune homme de 21 ans à la sortie d'un hôtel de luxe new-yorkais ne tarde pas à devenir viral. Très vite, quatre clients britanniques sont repérés et suspectés. Sont-ils impliqués dans le kidnapping ? Ou simplement là au mauvais endroit au mauvais moment ?

Voici le pitch du programme israélien originel : dans False Flag, peu après l’enlèvement du ministre de la Défense iranien, les autorités russes accusent le Mossad d’être derrière le crime et désignent cinq autochtones comme étant responsables du kidnapping.

Suspicion devrait donc tenir les spectateurs en haleine de bout en bout. Au casting, on retrouvera également Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Noah Emmerich (The Americans) ou encore Georgina Campbell (Black Mirror).

Thurman avait déjà succombé aux sirènes des plateformes, puisqu'elle a tourné dans la saison 1 de Chambers, diffusée sur Netflix. L'intrigue évoluait autour d'une jeune femme qui a survécu à une crise cardiaque. Mais cette dernière devient vite obsédée par le mystère entourant la greffe de cœur qui lui a sauvé la vie.

Fait amusant, la fille de la comédienne, Maya Hawke, est elle aussi apparue dans une série Netflix, et pas des moindres : Stranger Things. La jeune femme, en plus d'avoir décroché un petit rôle dans Once Upon a Time... in Hollywood , a ainsi interprété Robin, collègue de Steve dans la saison 3. On la retrouvera d'ailleurs dans la prochaine saison tant attendue du programme.