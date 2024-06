6 mois après le carton de la saison 2, la suite de cette série horrifique Netflix se dévoile déjà

Netflix a dévoilé la bande-annonce de la saison 3 de "Sweet Home". Alors que la saison 2 était disponible en décembre 2023, la suite arrivera dès cet été sur la plateforme de streaming.

Sweet Home, cette série coréenne qui cartonne sur Netflix

Il y a certaines séries sur Netflix qui font peut-être moins de bruit que La casa de papel, La Chronique des Bridgerton ou Emily in Paris, mais qui restent des succès importants de la plateforme. Sweet Home en est un bon exemple et permet de rappeler que les productions coréennes sont souvent bien accueillies sur le service de streaming. Tiré d'un webtoon, le show suit Cha Hyun-soo (Song Kang), un lycéen qui emménage dans un petit appartement. Lorsque des humains commencent à se transformer en monstres, il se retrouve cloisonné dans l'immeuble et n'a d'autre choix que de se battre pour survivre.

Composée de 10 épisodes, la première saison a été bien accueillie par les abonnés de Netflix. À tel point que la plateforme a décidé de renouveler le show pour une saison 2. Cette dernière s'était fait attendre. Car si le chapitre 1 de Sweet Home avait été lancé en décembre 2020, la suite n'est arrivée que trois ans plus tard ! De plus, cette deuxième saison ne comportait que 8 épisodes. Mais pour compenser, Netflix a promis une saison 3 (annoncée dès l'été 2022) qui se dévoile déjà avec une bande-annonce.

La saison 3 arrive très bientôt

Beaucoup de choses s'étaient passées dans le final de la saison 2. Si on savait déjà que Hyun-soo était un humain en lutte contre sa transformation en monstres, il n'est pas le seul. D'autres personnes sont dans le même cas et s'avèrent plus dangereuses que prévu, ayant été utilisés pour des expériences dans un laboratoire. Comme on peut le voir dans cette bande-annonce, la saison 3 se déroulera juste après ces événements, et un choix devra être fait pour l'avenir de l'humanité. Car une nouvelle ère semble s'ouvrir, celle des néo-humains... Hyun-soo tentera en tout cas de reprendre le contrôle sur son monstre et de mettre un terme à cette guerre de clans.

Outre la bande-annonce, Netflix a dévoilé la date de sortie de la saison 3 de Sweet Home. Celle-ci sera disponible sur la plateforme à partir du 19 juillet. Soit moins d'un an après la saison 2.