Sweet Tooth : bande-annonce de la série Netflix produite par Robert Downey Jr

Netflix a révélé l'attrayante bande-annonce de "Sweet Tooth", série adaptée des comics de chez DC avec Robert Downey Jr. à la production. Préparez-vous à embarquer pour un voyage aux confins d'un monde post-apocalyptique avec un jeune héros mi-humain mi-cerf.

Sweet Tooth : un monde post-apocalyptique plein d'être hybrides

Quand on fouine un peu dans le monde des comics, on trouve d'autres choses merveilleuses qui n'ont rien à voir avec les super-héros des deux principales maisons d'édition. Chez DC, la branche Vertigo mérite par exemple qu'on s'attarde dessus. C'est là que vous pourrez trouver Sweet Tooth. Netflix s'est justement intéressé aux comics de Jeff Lemire pour en faire une adaptation. Projet qui s'est développé en partenariat avec Robert Downey Jr., le célèbre interprète d'Iron Man dans le MCU. Lui et sa femme, Susan Downey, produisent la série qui sera mise en ligne le 4 juin prochain. Alors que cette date approche à grands pas, une première bande-annonce vient d'être dévoilée.

Sweet Tooth se déroule dans un monde post-apocalyptique où les humains sont devenus rares après un événement appelé le Grand Effondrement. Le héros, Gus, a la particularité d'être mi-homme mi-cerf. Il existe dans le monde, d'autres êtres hybrides comme lui. Mais les hommes normaux pensent qu'ils sont responsables de la catastrophe qui a décimé la Terre. Le jeune protagoniste principal incarné par Christian Convery va découvrir les dangers de ce monde en compagnie d'un homme solitaire (Nonso Anozie) qui veillera sur lui. Leur voyage sera ponctué par des rencontres étonnantes et des péripéties haletantes.

Gus (Christian Convery) - Sweet Tooth ©Netflix

En deux minutes, la bande-annonce donne sacrément envie d'en voir plus. L'univers a l'air riche, avec une multitudes de personnages et cet aperçu fait bien attention à ne pas en dévoiler trop sur le scénario. À moins d'avoir lu les comics, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Dotée visiblement d'un solide budget, la série a belle allure, avec des décors amples. Beth Schwartz (Arrow) s'est chargée de co-écrire et co-showrunner avec le réalisateur Jim Mickle, que l'on retrouve aussi derrière la caméra. Une bonne nouvelle pour ceux qui ont adoré ses films. D'ailleurs, le méconnu et pourtant très bon Stake Land était déjà un récit de survie dans un monde post-apocalyptique avec un jeune héros qui faisait la rencontre de son mentor.