Sweet Tooth : c'est quoi cette série fantastique Netflix produite par Robert Downey Jr ?

La série "Sweet Tooth" débarque sur Netflix le 4 juin, avec des grandes ambitions. Cette adaptation des comics éponyme est portée par Robert Downey Jr. à la production et va déployer un univers riche qui peut lui assurer d'être un nouveau carton de la plateforme.

C'est quoi Sweet Tooth ?

Netflix s'est attaqué à une adaptation des comics Sweet Tooth de Jeff Lemire sous la forme d'une série. La plateforme espère sûrement lancer un titre qui va devenir un hit mais, ça, il faudra un peu attendre un peu pour le savoir. Pour l'heure, on ne peut que saliver sur les belles promesses faites par cette production originale.

L'intrigue se déroule dans un monde post-apocalyptique, 10 ans après qu'une pandémie massive, le Grand Effondrement, a frappé la Terre. Quasiment toute la population humaine a sombré. Au même moment, des êtres uniques sont apparus : des hybrides mi-hommes mi-animaux. L'un d'entre eux se nomme Gus (Christian Convery), un enfant humain croisé avec un cerf. Forcé de survivre seul depuis la mort de son père, ce petit bonhomme va entreprendre un voyage dans un univers dangereux. Sur la route, il va faire la connaissance d'un mystérieux homme solitaire (Nonso Anozie) qui ne sera pas de trop pour l'aider à survivre.

Sweet Tooth ©Netflix

Des belles promesses

Il est évident que la série s'adresse en particulier aux jeunes adultes, voire aux enfants, en prenant l'aspect d'un conte initiatique. Mais les adultes ne seront pas mis de côté, car l'univers de Sweet Tooth a l'air assez riche et original pour séduire une audience plus âgée. C'est, du moins, ce que la bande-annonce laisse penser. Avec ses grands et beaux décors, ainsi que sa direction artistique soignée, on sent que de l'argent a été mis à l'écran. Ça ne fera pas tout mais, encore une fois, Netflix veut sortir un show ambitieux. La plateforme mise aussi sur les petits êtres hybrides mignons pour vous faire craquer :

Outre cet univers prometteur, nous sommes ravis de revoir Jim Mickle au travail. En plus d'être co-créateur et co-scénariste, il signe trois des huit épisodes de cette saison. On a déjà pu le suivre sur Netflix, avec le moyen In the Shadow of the Moon, mais c'est pour ses travaux précédents que l'on s'est pris d'affection pour lui. L'excellent Cold in July ou le plus confidentiel Stake Land ont montré qu'il était un solide faiseur.