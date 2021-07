Sweet Tooth : Netflix annonce la saison 2 en vidéo

Les abonnés Netflix ont fait la rencontre du jeune Gus dans "Sweet Tooth". Une série pleine de bonnes intentions qui a récolté des audiences satisfaisantes. La plateforme vient d'officialiser en vidéo la préparation d'une saison 2.

Sweet Tooth : un mode post-apocalyptique peuplé d'êtres hybrides

Produite par Robert Downey Jr. et sa femme Susan Downey, la série Sweet Tooth s'est faite remarquer lors de son lancement au début du mois de juin. Tirée des comics de Jeff Lemire, elle raconte l'histoire d'un jeune garçon, Gus (Christian Convery), mi-humain mi-cerf. D'autres être hybrides existent dans son monde post-apocalyptique. La propagation d'un virus a mené l'humanité au Grand Effondrement. Les quelques survivants doivent apprendre à exister dans un monde qui ne sera plus jamais comme avant. Gus vit dans un coin reculé en compagnie de son père. Mais quand ce dernier meurt, l'enfant est livré à lui-même et se met en tête d'aller chercher sa mère. S'il a toujours été préservé, il va se rendre compte que le monde est dangereux. Aidé par le mystérieux Tommy (Nonso Anozie), il tente de rallier le Colorado avec l'espoir de retrouver celle qui l'a mis au monde.

Sweet Tooth ©Netflix

La saison 2 est en préparation

Sweet Tooth est une série gentille, solidement produite et posée sur des fondations qui peuvent lui permettre d'exister pendant quelques saisons. Netflix vient d'ailleurs d'officialiser la commande d'une seconde salve d'épisodes. L'annonce est faite dans une petite vidéo où le casting est visible en train d'apprendre la bonne nouvelle à l'aide d'un colis renfermant une plaque en chocolat.

Le prolongement de la série n'est en rien une surprise. Netflix avait revendiqué 60 millions de vues quelques temps après le lancement de la première saison. Des chiffres impressionnants qui confirmaient un interêt du public. Comme d'habitude, on précise qu'il faut être prudent avec les sommes avancées par la plateforme car une vue est prise en compte au bout de 2 minutes de visionnage. Nous verrons à partir de cette suite si les abonnés sont effectivement derrière le show. L'un des enjeux majeurs de la narration sera de savoir si Gus va parvenir à retrouver la trace de sa mère, qui est en vie. Son importance est d'autant plus grande qu'elle est directement liée à la création des hybrides.

Aucune date de diffusion n'est annoncée. La saison 2 de Sweet Tooth sera probablement disponible l'année prochaine.